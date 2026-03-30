Bogotá se prepara para los días más sagrados del año, pero para los conductores, la penitencia empieza en el asfalto. La Secretaría de Movilidad confirmó cómo operará el pico y placa en la capital durante esta Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril de 2026, y hay malas noticias para quienes tienen placas específicas.

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Tal como lo advirtió el equipo editorial de Pulzo, el verdadero “Viacrucis” lo vivirán los propietarios de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Estos conductores deberán dejar el carro en casa durante los días de mayor actividad laboral de la semana.

Calendario del “castigo” para Semana Santa: De acuerdo con el esquema vigente en la administración distrital, la restricción para esta semana quedó distribuida de la siguiente manera:

Lunes 30 de marzo: Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 31 de marzo: El turno del “Viacrucis” es para las placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 1 de abril: Repiten el “calvario” las placas 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves Santo (2 de abril): no hay pico y placa por ser día festivo.

Viernes Santo (3 de abril): no hay pico y placa por ser día festivo.

Aunque el jueves y viernes santo no hay restricción de pico y placa tradicional, las autoridades de tránsito recuerdan que para el ingreso a la ciudad el próximo domingo 5 de abril aplicará el Pico y Placa Regional. Esto significa que solo podrán entrar vehículos con placa par en una franja horaria y placas impares en otra.

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Evite que su Semana Santa termine en los patios de la Secretaría de Movilidad y una multa que supera los 650.000 pesos. Recuerde que el horario de la restricción en días hábiles se mantiene desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

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