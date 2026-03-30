Bogotá se prepara para los días más sagrados del año, pero para los conductores, la penitencia empieza en el asfalto. La Secretaría de Movilidad confirmó cómo operará el pico y placa en la capital durante esta Semana Santa, del 30 de marzo al 3 de abril de 2026, y hay malas noticias para quienes tienen placas específicas.
Tal como lo advirtió el equipo editorial de Pulzo, el verdadero “Viacrucis” lo vivirán los propietarios de vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Estos conductores deberán dejar el carro en casa durante los días de mayor actividad laboral de la semana.
Calendario del “castigo” para Semana Santa: De acuerdo con el esquema vigente en la administración distrital, la restricción para esta semana quedó distribuida de la siguiente manera:
- Lunes 30 de marzo: Tienen restricción las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 31 de marzo: El turno del “Viacrucis” es para las placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 1 de abril: Repiten el “calvario” las placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves Santo (2 de abril): no hay pico y placa por ser día festivo.
- Viernes Santo (3 de abril): no hay pico y placa por ser día festivo.
Aunque el jueves y viernes santo no hay restricción de pico y placa tradicional, las autoridades de tránsito recuerdan que para el ingreso a la ciudad el próximo domingo 5 de abril aplicará el Pico y Placa Regional. Esto significa que solo podrán entrar vehículos con placa par en una franja horaria y placas impares en otra.
Evite que su Semana Santa termine en los patios de la Secretaría de Movilidad y una multa que supera los 650.000 pesos. Recuerde que el horario de la restricción en días hábiles se mantiene desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
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