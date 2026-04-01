Un nuevo accidente de tránsito se registró en la noche del 1 de abril de 2026 en la vía que conecta Bogotá con el municipio de La Vega, en Cundinamarca, donde un bus de transporte intermunicipal terminó volcado a un costado de la carretera.

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De acuerdo con la información difundida por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el vehículo movilizaba a cerca de 42 pasajeros, quienes se dirigían hacia Sincelejo al momento del siniestro; y fueron valoradas en el hospital de La Vega.

“Este hecho deja hasta el momento 42 personas en valoración en el hospital de La Vega. Desde el primer momento activamos nuestro sistema de emergencias”, escribió Rey en X.

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Las primeras versiones indican que el bus se salió de la vía en una curva conocida como “Curva de Shilim”, lo que provocó el volcamiento lateral del automotor. Una de las principales hipótesis apunta a una posible falla en el sistema de frenos.

El mandatario también explicó que al lugar acudieron bomberos de La Vega y San Francisco, ambulancias de la zona, la Policía y personal de la concesión vial, quienes atendieron a los pasajeros y coordinaron las labores de rescate.

Por otra parte, según reportó Caracol Radio, cuatro personas presentan heridas de consideración, lo que evidencia la gravedad del siniestro, pese a que la mayoría de los ocupantes logró ser atendida a tiempo.

En relación con el accidente que se reporta en la vía Bogotá–La Vega, según el primer informe entregado por la Dirección de Policía de Tránsito y Transporte (DITRA), la causa preliminar sería una falla en el sistema de frenos. Este hecho deja hasta el momento 42 personas en… pic.twitter.com/Cw9BFb6nIp — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 2, 2026

¿Cómo quedó el bus que se accidentó en vía Bogotá-La Vega?

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la magnitud del siniestro, con el bus volcado y varios pasajeros siendo auxiliados por otros conductores y organismos de emergencia que llegaron rápidamente a la zona.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras avanzan las labores de atención. No se descarta que el balance de personas afectadas pueda actualizarse en las próximas horas.

En su pronunciamiento, el gobernador hizo un llamado a la prevención al advertir que “nuevamente una falla en el sistema de frenos deja consecuencias en la vía” y recordó la importancia de la revisión técnico-mecánica antes de emprender viajes por carretera.

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