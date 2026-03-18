El derrumbe provocó afectaciones en la vía entre Bogotá y La Vega, dificultando la movilidad de los vehículos que transitan por la zona. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el material desprendido de la montaña cayó sobre la carretera, cubriendo parte del paso.

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Entre los vehículos impactados por la situación se encuentra un tractocamión de la empresa Postobón, que quedó atrapado en medio del deslizamiento. Según se conoció, la concesión vial se encuentra atendiendo la emergencia para lograr remover los escombros y restablecer el tránsito lo antes posible.

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A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, se mantiene el monitoreo en el sector ante el riesgo de nuevos deslizamientos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que persisten en la zona.

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Según informó Caracol Radio, sucedió a la altura del municipio de San Francisco, en el kilómetro 42 entre La Vega y la capital. En este sector la vía permanece cerrada, por lo que se recomienda tomar carreteras alternativas.

#BOGOTÁ | Debido a las fuertes lluvias en Cundinamarca, se registra un deslizamiento en el Km 42 vía La Vega – Bogotá en el municipio de San Francisco. Un vehículo tractocamión de la empresa Postobón quedó atrapado y está siendo atendido por la concesión, sin embargo, no hay… pic.twitter.com/dVM6RD2Khv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 18, 2026

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