Una nueva emergencia por las lluvias golpeó a Medellín y terminó afectando uno de sus corredores viales más importantes. En la noche de este martes 17 de marzo se confirmó el cierre total de la avenida El Poblado, luego de que apareciera un socavón que encendió las alarmas en la ciudad.

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El daño en la vía estaría relacionado con el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, que pasa por debajo de ese tramo. La fuerza del agua habría afectado la estructura que cubre el cauce, lo que derivó en el colapso parcial del terreno.

Qué pasó en la avenida El Poblado de Medellín tras fuertes lluvias

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la situación a través de sus redes sociales y anunció el cierre preventivo en ambos sentidos. La medida busca evitar accidentes mientras se analiza el alcance del daño en la zona afectada.

En su pronunciamiento, el mandatario explicó: “Debido a las fuertes lluvias se presentó un daño en la cobertura de la quebrada que pasa por debajo de la vía. No hay heridos”, lo que dio un parte de tranquilidad frente a víctimas, aunque la afectación vial es considerable.

Además, Gutiérrez se desplazó hasta el lugar para verificar de primera mano lo ocurrido y coordinar las acciones necesarias frente a la emergencia. Su presencia en la zona busca acelerar la atención y definir las medidas a seguir.

Por otro lado, hacen un llamado urgente a los conductores para tomar rutas alternas, ya que el cierre de la avenida El Poblado podría provocar fuertes congestiones, especialmente en el sur de Medellín.

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