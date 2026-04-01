Momentos de angustia se vivieron en la noche de este miércoles en la vía Bogotá-La Vega, luego de que un bus de transporte público terminara volcado a un costado de la carretera, en un accidente que dejó varios heridos. De acuerdo con datos preliminares, en el hecho también estuvo involucrado un vehículo particular, lo que aumentó la preocupación en la zona.

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Qué se sabe del accidente de bus en la vía Bogotá-La Vega que dejó heridos

En medio de la emergencia, pasajeros y conductores que transitaban por el lugar reaccionaron de inmediato para auxiliar a quienes iban dentro del bus. Mientras tanto, las autoridades activaron protocolos junto con ambulancias cercanas para atender a los afectados y evaluar la magnitud del siniestro en este corredor vial.

Las imágenes conocidas muestran el vehículo volcado lateralmente y a varias personas intentando ayudar a los ocupantes. El bus cubría la ruta hacia Sincelejo y terminó fuera de la carretera en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.

Según el más reciente balance, en el automotor viajaban 42 personas y al menos cuatro resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para garantizar la atención de todos los pasajeros.

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De igual forma, el informe oficial reseñado indicó que los Bomberos Voluntarios de La Vega adelantaron labores para sacar a dos personas que habían quedado atrapadas dentro del bus. Entre tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de testimonios y posibles grabaciones que permitan esclarecer qué provocó el accidente.

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