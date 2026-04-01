La angustia se apoderó de una familia en el sur de Bogotá. Desde las 6:30 p. m. de este martes 31 de marzo, se perdió el rastro de Fabio Avella, un adulto mayor de 73 años que se extravió mientras se encontraba en el centro comercial Centro Mayor.

Sigue a PULZO en Discover

La situación es de extrema urgencia, ya que, según informaron sus allegados, don Fabio presenta antecedentes médicos de demencia, una condición que lo pone en alto riesgo al encontrarse solo en la calle. Además, al momento de su desaparición, el hombre no portaba documentos de identidad ni teléfono celular, lo que ha hecho imposible establecer contacto con él.

Señas particulares para identificarlo: al momento de desaparecer, el señor Avella vestía un saco verde con franjas horizontales claras y una camiseta debajo. También llevaba un pantalón tipo jean. Físicamente, se describe como un hombre de contextura media, cabello corto canoso y de expresión seria.

Tras notar su ausencia en el concurrido centro comercial, sus familiares iniciaron un barrido por todas las zonas de Centro Mayor y los barrios aledaños, pero hasta el amanecer de este miércoles no han obtenido resultados positivos.

Lee También

La familia hace un llamado desesperado a los bogotanos, especialmente a quienes transitan por sectores como Villa Mayor, la Autopista Sur y el barrio Inglés, para que den aviso inmediato si ven a un hombre con estas características. “La condición de salud de mi abuelo hace que cada minuto sea clave para encontrarlo sano y salvo”, manifestaron sus seres queridos.

Si usted ha visto a Fabio Avella o sabe algo de su paradero, puede comunicarse de inmediato con las autoridades o llamar directamente a su familia al número 304 3291115.

* Pulzo.com se escribe con Z