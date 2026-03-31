La cantante colombiana Shaira encendió las alarmas en redes sociales luego de relatar un angustiante episodio de inseguridad que vivió junto a su madre en la localidad de Engativá, en Bogotá. A través de un video en Instagram, la artista aseguró que ambas fueron abordadas por hombres armados cuando se encontraban afuera de la casa de una amiga, en un hecho que, aunque no dejó pérdidas materiales, sí causó momentos de pánico.

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Según su testimonio, todo ocurrió en cuestión de segundos: “Llevábamos como 10 minutos hablando allá afuera de su casa y un carro se hizo en la parte de atrás de la camioneta… en un momento un hombre se baja, me voltea a mirar y se pone la capucha de su saco, y me apunta con un arma; vino directamente otra persona también con un arma”. En medio de la tensión, su madre reaccionó para defenderla, lo que hizo aún más crítica la situación: “Cuando esa persona se acerca con el arma, mi mamá se le lanza encima y él le pone una pistola en la cabeza”.

La cantante describió el episodio como uno de los más difíciles de su vida y aseguró que todo ocurrió en un lapso muy corto: “En 15 segundo, fue demasiado traumático… yo creo que fue Dios, estoy segura que fue un milagro porque no nos quisieron hacer nada, no se llevaron nada”. Pese a la gravedad del hecho, los delincuentes huyeron sin concretar el robo, mientras que los niños que se encontraban en la vivienda también presenciaron lo sucedido.

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Shaira hizo llamado al alcalde de Bogotá por momento de inseguridad

Tras lo ocurrido, Shaira indicó que acudieron a las autoridades y lograron recopilar algunas imágenes gracias a cámaras de seguridad de vecinos. “Hemos podido recolectar algunas imágenes… ya lo dejo en manos de las autoridades para que puedan avanzar con la investigación”, explicó, al tiempo que señaló que hay detalles que prefiere reservar por seguridad.

Finalmente, la artista hizo un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en la ciudad y pidió la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán. “Quiero hacer una denuncia pública… he visto muchos casos de delincuencia en la ciudad y quiero advertirles que se cuiden mucho”, afirmó. Además, insistió en que la situación de inseguridad no da tregua y pidió a los ciudadanos extremar precauciones en cualquier lugar.

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