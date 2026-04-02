Una filtración masiva de datos sensibles encendió las alertas en Colombia luego de que la Superintendencia Nacional de Salud confirmara el 31 de marzo que su sistema documental fue vulnerado en medio de un ciberataque. La situación causa preocupación por el posible alcance de la información comprometida.

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El incidente fue detectado a finales de marzo, cuando se identificaron accesos no autorizados al sistema de gestión documental de la entidad. Esta intrusión permitió la descarga de archivos que corresponden a un 1,6 por ciento de la base del total de la bodega documental.

Frente a esta situación, la Superintendencia activó medidas de contingencia y trabaja junto a organismos especializados para determinar el alcance del ataque. Paralelamente, anunció acciones legales para identificar a los responsables y reforzar la protección de datos en su infraestructura tecnológica.

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#SALUD | Tras confirmar los ciberataques, la Superintendencia Nacional de Salud (@Supersalud) reveló que hubo accesos no autorizados y descarga del 1,6% de su base documental. La información comprometida corresponde a PQRD de ciudadanos y podría incluir datos personales y… pic.twitter.com/U7j6rFM8Pl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 31, 2026

¿Qué dijo la Supersalud por filtración de datos de pacientes del sistema de salud?

De acuerdo con la entidad, entre la información comprometida se encuentran documentos asociados a peticiones, quejas, reclamos e historiales médicos, los cuales contienen información personal de ciudadanos. Este tipo de datos está protegido por la normativa colombiana, lo que aumenta la gravedad del caso y su impacto potencial.

Aunque la entidad señaló que la filtración corresponde a una parte limitada de su base documental, el hecho de que incluya datos sensibles mantiene la preocupación. Además, en días recientes se habían reportado millones de intentos de intrusión a otras entidades de gobierno como la Dian.

El caso pone nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados a la ciberseguridad en entidades públicas, así como la necesidad de fortalecer los sistemas de defensa digital para evitar que este tipo de incidentes comprometan la información de los ciudadanos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.