La ‘influencer’ brasileña Larissa Machado murió a los 30 años luego de sufrir un grave accidente de motocicleta en la ciudad de Manaos, en Brasil, un hecho que causa conmoción entre sus seguidores y en redes sociales.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el siniestro ocurrió el 27 de marzo de 2026, cuando la creadora de contenido se movilizaba en su motocicleta durante la madrugada. Según reportes preliminares, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un muro del viaducto Professora Lilá Borges de Sá.

Equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, la joven falleció en el sitio. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer con exactitud qué provocó la pérdida de control de la motocicleta, por lo que se analizan cámaras de seguridad y otros elementos técnicos.

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De acuerdo con el portal G1, la creadora de contenido viajaba en una motocicleta modelo CG Titan y era acompañada por un grupo de amigos que la seguirán de cerca desde un automóvil.

¿Quién era la ‘influencer’ Larissa Machado?

Machado era una creadora de contenido digital de 30 años, reconocida en redes sociales por compartir publicaciones sobre fitness, estilo de vida y motociclismo. A través de plataformas como Instagram y TikTok, había construido una comunidad de miles de seguidores, atraídos por su contenido relacionado con el entrenamiento, su vida cotidiana y su afición por las motocicletas.

Originaria de Manaos, Larissa también era madre y solía mostrar aspectos personales de su vida, combinando rutinas de ejercicio con imágenes en las que aparecía conduciendo su moto, una de sus principales pasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Larissa Machado (@_larissamachadooo)

Su presencia en redes destacaba por un estilo cercano y visual, lo que le permitió consolidarse como una figura conocida dentro de su nicho digital.

Su repentina muerte tras un accidente de tránsito causó conmoción entre sus seguidores, quienes han dejado mensajes de despedida en sus perfiles, recordándola por su energía, constancia y contenido enfocado en el bienestar y la vida activa.

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