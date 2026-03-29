El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el creador de contenido Westcol, que se llevó a cabo días atrás en la Casa de Nariño.

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(Vea también: Westcol ya tiene lista la entrevista con Álvaro Uribe y dio fecha exacta del encuentro)

A través de un trino publicado este 29 de marzo, Uribe aseguró que el mandatario habría entregado información imprecisa sobre educación superior durante la conversación, especialmente frente al número de estudiantes beneficiados.

El señalamiento se dio luego de que Petro afirmara que cerca de 400.000 nuevos jóvenes estarían estudiando en universidades de manera gratuita.

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Este es el trino de Uribe:

Las cifras que presentó Uribe para refutar a Petro

En su mensaje, el exmandatario expuso varios datos para contrastar lo dicho por Petro. Según indicó, el número de estudiantes que ingresaron por primera vez a la educación superior pública sería de 190.000, frente a una meta de 500.000 planteada en el Plan Nacional de Desarrollo.

También señaló que los nuevos cupos en instituciones públicas —entre técnicas, tecnológicas y universidades— rondarían los 57.930.

En cuanto a la gratuidad, reconoció un aumento en el número de beneficiarios durante el actual gobierno, al pasar de 727.000 a cerca de 930.000 estudiantes, aunque cuestionó que esto no correspondería a las promesas iniciales.

Críticas a universidades e Icetex en el gobierno Petro

El líder político también se refirió a otros aspectos del sistema educativo, como la infraestructura universitaria y el acceso a financiación.

Afirmó que, pese a promesas de crear nuevas universidades, en la práctica se han adelantado proyectos de mejoramiento y dotación, con pocos resultados en nuevas instituciones.

Asimismo, criticó cambios en el Icetex, asegurando que se habrían reducido recursos y créditos, lo que impactaría especialmente a estudiantes de menores ingresos.

Finalmente, Uribe cuestionó la situación de las universidades privadas, señalando que enfrentan dificultades por temas tributarios y una supuesta disminución en el número de estudiantes.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.