El presidente Gustavo Petro conversó con el creador de contenido Westcol y terminó hablando sin filtros sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sigue a PULZO en Discover

Todo empezó con una pregunta directa del ‘streamer’, que puso a Petro en un escenario hipotético: “Usted está en una isla abandonada, con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí, ¿usted trabajaría con él?”.

Lejos de evadir, Petro respondió con claridad: “Pues claro, si ya se lo dije, él vino por aquí. Yo le dije: ‘Hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir’”. Sin embargo, Westcol insistió en el tema y le preguntó si creía que Uribe actuaría de la misma manera. Petro lanzó una respuesta corta pero contundente: “Pues si estamos en una isla sola, le va a tocar porque qué más va a hacer”.

El streamer fue más allá y planteó una reflexión sobre el país: “¿No debería ser así para trabajar por el país?”. Sin embargo, el mandatario marcó distancia ideológica: “Hay concepciones diferentes”.

Lee También

Lee También

Petro y Uribe siguen chocando y en vivo con Westcol dejó clara la distancia

En otro momento del en vivo, la conversación giró hacia la visión política y el cansancio de los jóvenes frente a la polarización. “Yo creo que los jóvenes están cansados de izquierda y derecha…”, dijo Westcol.

Petro respondió con un mensaje que apuntó de nuevo al expresidente: “No, aquí no se pueden tener ingenuidades. Usted tiene una tierra limitada, fértil en Colombia, unas 15 millones de hectáreas. Si eso pertenece a 3 mil personas, y no a 11 millones de campesinos, usted tiene un problema”.

El presidente fue más allá al explicar el origen de la violencia: “Y por eso tiene violencia y la guerra de no sé cuántas décadas atrás. Porque hay un país profundamente desigual”.

El en vivo dejó ver un contraste claro: mientras Petro no cerró la puerta a trabajar con Uribe en un escenario extremo, también dejó claro que las diferencias de fondo siguen intactas, especialmente en temas como la desigualdad y el modelo de país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.