El creador de contenido Westcol sorprende a sus seguidores al anunciar una transmisión en vivo junto al presidente Gustavo Petro, un encuentro poco común que capta rápidamente la atención en redes sociales.

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La conversación se lleva a cabo desde la Casa de Nariño y plantea un formato distinto al de las entrevistas tradicionales. Según lo anticipado, no se trata de un diálogo rígido, sino de un espacio más cercano, con interacción directa y preguntas enviadas por los seguidores del streamer.

El evento está programado para las 9:00 p.m. (hora Colombia) y se puede ver a través del canal oficial de Westcol en la plataforma Kick, donde reúne una audiencia principalmente joven y digital.

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La expectativa crece en las últimas horas, no solo por la presencia del mandatario, sino por los temas que podrían abordarse. Entre ellos aparecen asuntos de actualidad nacional, seguridad y el futuro político del país, en un momento clave del gobierno.

Este encuentro también refleja un cambio en la forma en que figuras públicas buscan conectarse con nuevas audiencias. El formato en vivo, sin edición y con interacción inmediata, permite una comunicación más directa, alejándose de los esquemas tradicionales de los medios.

Además, el anuncio provoca múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresan curiosidad, expectativa e incluso críticas frente a la mezcla entre política y entretenimiento digital.

Para ver la entrevista puede dar clinc en: https://kick.com/westcol

¿Quién es Westcol y cómo se convirtió en creador de contenido?

Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, es uno de los creadores digitales más influyentes de Colombia en la actualidad. Su crecimiento en redes se dio gracias a un estilo directo, sin filtros y muy cercano a su audiencia, lo que le permitió conectar rápidamente con miles de seguidores.

Sus inicios estuvieron marcados por transmisiones en vivo donde comentaba temas cotidianos, reaccionaba a contenido viral y compartía opiniones sobre situaciones de la vida diaria. Con el tiempo, su personalidad polémica y auténtica empezó a destacar dentro del mundo del streaming.

El salto a plataformas como Kick impulsó aún más su popularidad, consolidándolo como una figura clave entre el público joven. Allí diversificó su contenido con entrevistas, debates y colaboraciones con otras figuras reconocidas.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.