Este jueves 26 de marzo, ‘Westcol’ sorprendió con una dinámica de entrevistar a dos figuras totalmente opuestas: Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Quien tuvo el primer turno de encontrarse con el reconocido ‘streamer’ ha sido el presidente, en un encuentro llevado a cabo en la Casa de Nariño.

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El ‘influencer’ antioqueño llegó al palacio presidencial y arrancó la transmisión del evento sobre las 9 de la noche. Lo llamativo es que el creador de contenido arrancó el en vivo a las afueras de la sede principal del ejecutivo.

Momentos después, las puertas de la Casa de Nariño se abrieron para permitir la entrada de ‘Westcol’. Petro lo recibió y se dieron un saludo de manos, no obstante, lo llamativo fue el primer comentario que le dijo el mandatario:

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“Está frío”, le soltó Petro, a lo que el paisa le hizo el reclamo que lo tuvo esperando durante mucho tiempo.

“Es que me dejó esperando afuera como hora y media; llevaba un ratico”, le dijo ‘Westcol al exalcalde de Bogotá.

el ‘influenciador’ insistió en que Petro se demoró, pero él se justificó en la labor que debe desempeñar como jefe de Estado: “Toca porque no es fácil este trabajo”.

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Finalmente, ambos dejaron ese impase a un lado y hablaron de otras cosas, como del fortín presidencial y de cómo se compone. El presidente le hizo un recorrido por el lugar e hicieron la ansiada entrevista.

Después de la entrevista con Petro, el ‘streamer’ tuvo el encuentro con Álvaro Uribe para hacer un formato similar al que tuvo con el mandatario, pero con la perspectiva de la otra orilla política.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.