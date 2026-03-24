En medio del consejo de ministros, Gustavo Petro volvió a plantear la necesidad de que Colombia desarrolle haga sus propias armas y reduzca la dependencia del exterior en materia de defensa.

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Durante una intervención, el mandatario aseguró que incluso le propuso a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la compra de helicópteros Black Hawk nuevos, pero la respuesta no fue la esperada. “Le dije a Trump: le compro los Black Hawk nuevos y él se rio”, afirmó.

Petro argumentó que el país enfrenta serias limitaciones en equipamiento militar y que eso ha llevado a tener consecuencias en medio del conflicto. “Como 400 muertos por no tener antidrones que sirvan”, señaló, al tiempo que advirtió que los soldados están expuestos por la falta de blindaje adecuado en vehículos.

Así mismo, mencionó la necesidad de renovar armamento, indicando que los fusiles actuales “ya cumplieron su vida útil” y que proveedores internacionales han dejado de suministrarlos.

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El presidente propuso diversificar alianzas, incluso con países como Turquía, y avanzar en la producción local de equipos militares, incluyendo cañones y otros sistemas, como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía en defensa.

🇨🇴🇺🇸 | Gustavo Petro volvió a asegurar que Colombia necesita fabricar sus propias armas. El mandatario confirmó que le propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprarle los Black Hawk, y afirmó que “él se rió”. pic.twitter.com/tBbN3FTEdR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

Petro habló de posibles causas de accidente militar en Putumayo

La declaraciones del presidente se dieron en medio de su pronunciamiento sobre el avión militar en Putumayo. Al respecto, Petro señaló posibles fallas asociadas a las condiciones operativas y técnicas en las que se desempeñan las Fuerzas Armadas.

Según explicó, este tipo de hechos evidenciaría la necesidad de modernizar equipos y mejorar las capacidades tecnológicas del país, en línea con su propuesta de impulsar una industria militar propia que reduzca riesgos y fortalezca la seguridad nacional.

“La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45 por ciento de lo que deberíamos tener. No es de este Gobierno la responsabilidad. Llevamos 15 años de deterioro“, dijo el mandatario.

“Veo que aquí hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es, en qué estaban: salvando al pueblo de otra nación, que no nos agradece (Estados Unidos), yo estoy en la Ofac. ¿Por qué nos regalaron un avión con 43 años de antiguedad?”, agregó Petro, con más críticas a los Estados Unidos.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.