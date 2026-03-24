El presidente Gustavo Petro anunció tres días de duelo nacional por los fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo el pasado 23 de marzo.
La medida implica que las banderas estarán a media asta en entidades públicas, bases militares, estaciones de Policía y embajadas de Colombia en el exterior, como señal de luto nacional.
He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo – Putumayo el pasado 23 de marzo.Lee También
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Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026
Además, el Gobierno indicó que se llevarán a cabo los honores militares correspondientes para despedir a los uniformados fallecidos. “Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país”, agregó Petro.
El accidente, que dejó víctimas del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, desató conmoción en todo el país y llevó a que se adoptara esta decisión simbólica en memoria de quienes murieron en cumplimiento de su deber.
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
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