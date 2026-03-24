La tragedia aérea ocurrida este fin de semana en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó, desató un feroz enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Lo que inició como una duda sobre el estado de la flota aérea del país, terminó en una serie de ataques personales y cuestionamientos sobre la dignidad del cargo presidencial.

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El primero en encender la mecha fue el presidente Petro, quien a través de sus redes sociales vinculó directamente la tragedia con la gestión de su antecesor. “Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, sentenció el mandatario, sugiriendo irregularidades en la adquisición de equipos militares durante el periodo 2018-2022.

La respuesta de Iván Duque no se hizo esperar y llegó cargada de fuertes epítetos. El expresidente defendió la rigurosidad de su gobierno con la Fuerza Aérea y arremetió contra el juicio de Petro. “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico… Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias”, escribió Duque, quien además le sugirió al mandatario realizar una investigación técnica sobre el peso del avión y el tamaño de la pista.

Sin embargo, el punto más álgido de la respuesta de Duque fue una alusión personal directa: “Deje de consumir tanto ‘café’ en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio”, disparó el exjefe de Estado, instando a Petro a asumir la “dignidad del cargo”.

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Lejos de cerrar la discusión, el presidente Petro volvió a la carga insistiendo en la antigüedad de la aeronave siniestrada y cuestionando el círculo cercano de ministros de Duque. “¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla?”, replicó el jefe de Estado, comparando el Hércules accidentado con los aviones presidenciales y de la Policía adquiridos en el cuatrienio anterior.

Mientras el debate político sube de tono en Bogotá, las autoridades aeronáuticas y militares avanzan en las investigaciones técnicas en Putumayo para determinar si el accidente, que ha dejado varios heridos y víctimas fatales, se debió efectivamente a fallas mecánicas por antigüedad o a factores humanos y climáticos durante el despegue.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.