El expresidente Iván Duque lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que acusó de dejar a Colombia en una situación crítica en múltiples frentes y de intentar maquillar un escenario que, según él, es insostenible.

En su mensaje, Duque sostuvo que el aumento en la confianza del consumidor no responde a una buena gestión, sino a la percepción de que el país empieza a ver el final de lo que calificó como una “horrible noche”. En ese contexto, apuntó directamente contra lo que llamó el “desastre” del actual Gobierno.

El exmandatario afirmó que Colombia quedó “nadando en coca”, con la deuda más costosa en más de una década y con el mayor déficit fiscal sin que haya existido un choque externo que lo explique. A esto sumó una crítica al sistema de salud, al que describió como en “cuidados intensivos”.

Los populistas no entienden: la confianza del consumidor es porque se ve el final de la horrible noche. Dejan al país nadando en coca, con la deuda más costosa en más de una década; el mayor déficit fiscal sin ningún choque externo; la salud en cuidados intensivos; la seguridad,… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 15, 2026

Duque señala la gestión del presidente Petro

En materia de seguridad, Duque aseguró que el país enfrenta un aumento acelerado de homicidios, secuestros y extorsión, junto con las incautaciones más bajas como porcentaje de la producción potencial de cocaína. En su pronunciamiento también cuestionó lo que denominó una “Paz Fatal”, señalando que esta habría terminado por empoderar a los narcotraficantes.

Duque cerró su mensaje con una advertencia directa: el panorama que, según él, deja el Gobierno de Petro no puede ser disimulado. “El desastre del Gobierno Petro no lo pueden maquillar”, sentenció.

