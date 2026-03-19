El expresidente Iván Duque volvió a meterse en la discusión política de cara a las elecciones del 31 de mayo, esta vez durante el lanzamiento de su libro ‘Rescatando a Colombia’, donde expuso varias críticas al panorama actual del país.

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En ese escenario, Duque habló de cinco “bombas” que, a su juicio, enfrenta Colombia tras el Gobierno de Gustavo Petro: la fiscal, de seguridad, de salud, energética y de relaciones internacionales, señalando que estas áreas atraviesan momentos complejos.

Asimismo, el exmandatario cuestionó el manejo de la política exterior, asegurando que el país habría visto afectadas sus relaciones con naciones como Ecuador, Perú, Estados Unidos e Israel, además de advertir una supuesta pérdida de capacidad técnica en la Cancillería.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención, fue su pronunciamiento sobre la campaña presidencial, en el que lanzó una crítica directa al candidato Iván Cepeda por su ausencia en debates.

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“Quien quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates (…) no puede pretender ser presidente escondido en el burladero”, afirmó Duque en un mensaje que rápidamente causó reacciones en el escenario político.

El expresidente insistió en la importancia de estos espacios para contrastar propuestas y permitir que los ciudadanos conozcan las posiciones de los aspirantes a la Presidencia.

#ElGranReto2026 | El expresidente Iván Duque le pidió al candidato presidencial Iván Cepeda que asista a debates junto a sus contendores políticos: “Deje la cobardía. Quien quiera ser presidente de Colombia tiene que ir a debates en los gremios, en los medios, en las… pic.twitter.com/hWWsrgMHoM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 19, 2026

En medio de su intervención, también se refirió a figuras cercanas a su gobierno que hoy participan en la contienda electoral, como José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo, quienes aspiran a la Vicepresidencia, valorando esos liderazgos y aseguró que hacen parte de un trabajo previo enfocado en impulsar perfiles técnicos dentro de la política nacional.

“Se hizo bien la tarea de promover ese liderazgo y muestra el empecinamiento que tuvimos de darle espacio a gente que tuviera un compromiso técnico con el país”, agregó Duque.

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El día que Iván Duque no asistió a debate con Gustavo Petro

En medio de las reacciones a sus declaraciones, algunos sectores recordaron que en la campaña presidencial de 2018 el propio Duque no asistió a un debate con Gustavo Petro programado el 16 de junio en las instalaciones de RTVC. En ese momento, Petro cuestionó esa ausencia.

“Alguien que se niega al debate no es un demócrata. Es la tiranía lo que está en el fondo de negarse a la razón, al cruce de las ideas, a exponer lo que se piensa con franqueza, tiranía que ojalá no ocurra. Si nosotros gobernamos será el debate abierto y las expresiones libres de la ciudadanía la que nos lleven a la democracia plena, no la tiranía”, expresó Petro en aquel entonces.

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