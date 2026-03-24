Durante un reciente Consejo de Ministros, Gustavo Petro confirmó la muerte de 69 soldados, un hecho que provoca preocupación en el país. En su intervención, el mandatario lamentó lo ocurrido y señaló que, más allá de las amenazas externas como el narcotráfico, también existen fallas internas que estarían contribuyendo a este tipo de tragedias.

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(Vea también: Drama en el aire: Así vivieron los sobrevivientes el grave accidente del Hércules C-130 en Putumayo)

Petro hizo énfasis en la necesidad de revisar responsabilidades dentro de las instituciones. Sus declaraciones apuntan a la importancia de fortalecer los controles, mejorar la toma de decisiones y garantizar la protección de los miembros de la fuerza pública.

“Es indudablemente lamentable para las familias de los soldados muertos. Van 69 muertos (último dato). Lo que no nos logra hacer el narcotráfico, terminamos haciéndolo con responsabilidades internas”, indicó el presidente.

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El Presidente @petrogustavo lamentó la muerte de 69 uniformados en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, y afirmó que “69 jóvenes muertos no es cualquier cosa”. El mandatario llamó a una reflexión nacional sobre las responsabilidades internas y reiteró que la vida… pic.twitter.com/25XHiRVVgx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2026

El pronunciamiento deja el interrogante sobre si existen responsabilidades de las fuerzas militares y los posibles errores o negligencias que podrían estar influyendo en estos hechos, mientras se espera mayor claridad sobre las circunstancias en las que fallecieron los uniformados.

¿Qué se sabe del accidente de avión donde murieron 69 militares?

El accidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en una zona rural de Putumayo, cuando una aeronave militar tipo Hércules se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar desde Puerto Leguízamo. El vuelo transportaba a 128 personas, en su mayoría soldados que iban a ser trasladados dentro del mismo departamento, lo que aumentó la gravedad de la tragedia.

Las autoridades confirmaron la muerte de 69 militares, aunque en las primeras horas existieron diferencias en la cifra debido al estado de los cuerpos, muchos de ellos calcinados, lo que dificultó la identificación. Además, se reportaron varios heridos que fueron trasladados a centros médicos cercanos.

El siniestro se produjo durante la fase inicial del vuelo, lo que indica que el avión cayó poco tiempo después del despegue. La aeronave cubría una ruta corta dentro del departamento, como parte de un relevo de tropas en una zona estratégica, lo que refuerza hipótesis sobre posibles fallas en el momento crítico del ascenso.

Hasta ahora, las causas del accidente no están claras y continúan bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, mientras los equipos técnicos trabajan en la recolección de evidencias para establecer responsabilidades y determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano o factores externos.

Este hecho se convirtió en una de las tragedias aéreas más graves de la Fuerza Pública en Colombia en los últimos años y reavivó el debate sobre las condiciones operativas y la seguridad de la aviación militar en el país.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.