El reconocido cantante Checo Acosta fue grabado en una escena inusual mientras transitaba por una calle de Barranquilla, en medio de la visita de Gustavo Petro a la capital del Atlántico.

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Un video que circula en redes sociales muestra a Acosta reclamándole a unos uniformados por el cierre vial, que, según informaron algunos internautas, tuvo lugar en la 51b con 106, durante la tarde de este miércoles 25 de marzo.

Sin embargo, el músico no fue el único que le reclamaba a los uniformados, y en las imágenes se nota cientos de vehículos represados y se escuchan pitos tanto de motocicletas como de carros.

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De acuerdo con el usuario que grabó la situación, el cruce estuvo cerrado por un lapso superior a media hora, a la espera del paso de la caravana presidencial.

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¿Quién es Checo Acosta y qué canta?

Checo Acosta, cuyo nombre de pila es Alcibiades Antonio Acosta Agudelo, es un reconocido cantante colombiano de música tropical, especialmente ligado a ritmos como el merengue y la música caribeña. Hijo del también músico Alci Acosta, consolidó una carrera destacada en la escena nacional gracias a su estilo festivo y su cercanía con el público. A lo largo de su trayectoria, se distingue por interpretar canciones alegres y bailables que suelen sonar con fuerza en celebraciones y fin de año. Entre sus temas más conocidos están “La moza”, “El baile del pimpollo” y “Sobredosis de amor”, los cuales lo posicionaron como uno de los artistas más representativos de la música tropical en Colombia por su enfoque bailable y su sello caribeño. Su propuesta musical combina tradición y energía, lo que le permite mantenerse vigente durante décadas. Además, es frecuente verlo en conciertos y eventos masivos, donde su repertorio sigue animando a distintas generaciones con su característico estilo fiestero y su presencia escénica.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.