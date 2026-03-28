El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje directo a los más de 500.000 colombianos que derivan su sustento del mototaxismo, una actividad que, según reconoció, ha crecido en medio de la informalidad y la falta de oportunidades laborales.

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Uribe recordó que durante su gobierno este fenómeno tomó fuerza en distintas regiones del país y que, en ese momento, optó por no imponer una reglamentación estricta. En cambio, explicó que se delegó en los alcaldes la posibilidad de concertar soluciones entre este sector y el transporte formal.

En su pronunciamiento, el exmandatario reconoció que el mototaxismo cumple un papel importante en la economía, especialmente en ciudades congestionadas, donde facilita la movilidad y da ingresos para miles de familias. Sin embargo, también advirtió que muchos jóvenes terminan en esta actividad ante la falta de otras alternativas laborales.

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Acá, las palabras del expresidente:

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Propuestas de Uribe y Paloma Valencia para mototaxistas

El líder político aseguró que su partido ha discutido varias propuestas que ahora impulsa la senadora Paloma Valencia, con un enfoque en mejorar las condiciones de vida de los mototaxistas.

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La primera iniciativa busca vincular a estos trabajadores con programas de formación técnica y tecnológica, especialmente dirigidos a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan. La idea es ofrecer ciclos cortos de educación que les permitan acceder a empleos mejor remunerados, incluso en sectores digitales o con proyección internacional.

En segundo lugar, Uribe destacó una propuesta de acceso a crédito popular masivo. Según explicó, el plan contempla el uso del Fondo de Garantías para facilitar préstamos a sectores populares. Bajo este esquema, el Estado respaldaría una parte del riesgo, lo que permitiría a las entidades financieras desembolsar montos mayores y, eventualmente, reducir las tasas de interés.

Mototaxismo en Colombia: entre la necesidad y la informalidad

El mensaje también incluyó un llamado a abrir espacios de diálogo en todo el país para discutir el futuro del mototaxismo. La intención, según Uribe, es lograr que esta actividad tenga mejores condiciones, incluyendo temas como el aseguramiento y la formalización.

El exmandatario insistió en que el mototaxismo no puede analizarse únicamente desde la ilegalidad, sino también desde su impacto social y económico. En ese sentido, planteó que cualquier solución debe construirse con los propios trabajadores del sector.

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