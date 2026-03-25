Abelardo de la Espriella no solo tildó de “desafinada” a Vanessa de la Torre luego de que ella cantó en Caracol Radio, sino que sorprendió al contar una infidencia sobre su relación con Paloma Valencia.

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“Yo no tengo problema con Paloma Valencia. Están armando un drama donde no lo hay. El único enemigo es Cepeda, a ese es al que hay que derrotar. Paloma y yo somos competidores”, aseveró en primera instancia.

Sin embargo, al ser consultado sobre si hablan y tienen alguna clase de contacto con la candidata a la presidencia de la ‘Gran consulta’, el abogado no solo reveló su real vínculo sino que soltó un inesperado ‘bombazo’ sobre el desarrollo de cara a las elecciones de mayo.

La revelación del candidato presidencial de Colombia no pasa desapercibida si se tiene en cuenta que el mencionado líder del Centro Democrático es uno de los ejes centrales en la campaña de Valencia, por lo que ese contacto no es un tema de menor importancia.

Lo cierto es que el abogado explicó que el camino para la primera vuelta va a llevar a que se encuentre con quien ahora es su contrincante política, que ahora lo supera en las encuestas luego de varios meses.

“Pero me voy a encontrar con Paloma en los debates y le voy a poner los puntos sobre las íes y ella me los pondrá con respeto. ¿Cuál es el problema? Que la gente escoja qué es lo que quiere, si esa es la libertad democrática”, remató De la Espriella.

En lo que sí fue enfático es en su interés porque Iván Cepeda no llegue a ser mandatario de Colombia, al afirmar que lo considera “muy coherente, pero en lo malo”, en medio de los cuestionamientos contra su rival electoral.

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia en 2026?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se inscribieron 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial para las elecciones del 31 de mayo de 2026. Este 25 de marzo, la entidad hizo el sorteo que definió el orden en el tarjetón electoral.

La Gran Consulta por Colombia fue la coalición con mayor respaldo popular, alcanzando más de 5,8 millones de sufragios. Paloma Valencia, del Centro Democrático, se consolidó como candidata al obtener más de 3,2 millones de votos. Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida y Claudia López lideró la Consulta de las Soluciones, según Infobae Colombia.

Los 14 candidatos inscritos son:

Paloma Valencia – Centro Democrático / fórmula: Juan Daniel Oviedo

– Centro Democrático / fórmula: Juan Daniel Oviedo Claudia López – Consulta de las Soluciones / fórmula: Leonardo Huerta

– Consulta de las Soluciones / fórmula: Leonardo Huerta Roy Barreras – Frente por la Vida / fórmula: Martha Lucía Zamora

– Frente por la Vida / fórmula: Martha Lucía Zamora Iván Cepeda – Pacto Histórico / fórmula: Aida Quilcué

– Pacto Histórico / fórmula: Aida Quilcué Sergio Fajardo – Dignidad y Compromiso / fórmula: Edna Bonilla

– Dignidad y Compromiso / fórmula: Edna Bonilla Carlos Caicedo – fórmula: Nelson Alarcón

– fórmula: Nelson Alarcón Mauricio Lizcano – Gente en Movimiento / fórmula: Pedro de la Torre

– Gente en Movimiento / fórmula: Pedro de la Torre Clara López – Esperanza Democrática / fórmula: María Consuelo del Río

– Esperanza Democrática / fórmula: María Consuelo del Río Abelardo de la Espriella – Defensores de la Patria / fórmula: José Manuel Restrepo

– Defensores de la Patria / fórmula: José Manuel Restrepo Miguel Uribe Londoño – Partido Demócrata Colombiano / fórmula: Luisa Fernanda Villegas

– Partido Demócrata Colombiano / fórmula: Luisa Fernanda Villegas Luis Gilberto Murillo – candidatura independiente

– candidatura independiente Daniel Palacios – candidatura propia

– candidatura propia Santiago Botero – movimiento Romper el Sistema

– movimiento Romper el Sistema Sondra Macollins – movimiento propio / fórmula: Leonardo Karam

La primera vuelta está programada para el 31 de mayo de 2026. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, la segunda vuelta se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

Finalmente, es importante recordar que el nuevo presidente de la República tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026, fecha histórica y constitucional para el relevo de mando en la Casa de Nariño.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.