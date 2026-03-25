Este miércoles 25 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil definió el orden en el que aparecerán los candidatos a la presidencia en el tarjetón electoral para la primera vuelta.

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A través de un sorteo, que contó con la presencia del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los representantes de las campañas presidenciales, se estableció la ubicación que tendrán los aspirantes en el tarjetón.

En el primer lugar se ubicó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. En la tercera posición aparece Claudia López junto a su fórmula. En el quinto espacio está Abelardo de la Espriella y al otro extremo, en la fila inferior, está la imagen de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, seguidos de Sergio Fajardo.

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Así quedó la organización en la tarjeta electoral de los candidatos y sus fórmulas:

Iván Cepeda y Aída Quilcué Clara López y María Consuelo del Río Claudia López y Leonardo Huertas Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo Mauricio Lizcano y Pedro De la Torre Miguel Uribe Londoño y Luis Fernanda Villegas Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Carlos Caicedo y Nelson Alarcón Gustavo Matamoros y Mila María Paz Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Sergio Fajardo y Edna Bonilla Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.