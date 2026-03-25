Este miércoles 25 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil definió el orden en el que aparecerán los candidatos a la presidencia en el tarjetón electoral para la primera vuelta.
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A través de un sorteo, que contó con la presencia del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los representantes de las campañas presidenciales, se estableció la ubicación que tendrán los aspirantes en el tarjetón.
Así quedó organizado el tarjetón de las elecciones presidenciales de primera vuelta 🗳️🇨🇴 pic.twitter.com/wFSvkRExtCLee También
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— Pulzo (@pulzo) March 25, 2026
En el primer lugar se ubicó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. En la tercera posición aparece Claudia López junto a su fórmula.
En el quinto espacio está Abelardo de la Espriella y al otro extremo, en la fila inferior, está la imagen de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, seguidos de Sergio Fajardo.
Así quedó la organización en la tarjeta electoral de los candidatos y sus fórmulas:
- Iván Cepeda y Aída Quilcué
- Clara López y María Consuelo del Río
- Claudia López y Leonardo Huertas
- Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
- Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo
- Mauricio Lizcano y Pedro De la Torre
- Miguel Uribe Londoño y Luis Fernanda Villegas
- Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo
- Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
- Carlos Caicedo y Nelson Alarcón
- Gustavo Matamoros y Mila María Paz
- Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
- Sergio Fajardo y Edna Bonilla
- Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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