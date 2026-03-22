La carrera presidencial en Colombia entró en una nueva fase tras las consultas del 8 de marzo y la definición de las fórmulas vicepresidenciales. Y la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio deja un mensaje claro: el tablero político se movió con fuerza, especialmente en la derecha, donde Paloma Valencia dio un salto inesperado y desplazó a Abelardo de la Espriella.

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El estudio muestra que Iván Cepeda se mantiene como líder de la intención de voto con 34,5 %, acompañado de Aída Quilcué. Sin embargo, la verdadera sorpresa está en el segundo lugar: Valencia alcanza el 22,2 % y se posiciona como la principal contendora para pasar a segunda vuelta, mientras que De la Espriella cae al 15,4 %, evidenciando un frenazo en su campaña.

El cambio es aún más llamativo si se compara con la medición previa. Apenas una semana antes de las consultas, Valencia aparecía relegada al quinto lugar con 4,1 %, incluso por debajo de figuras como Claudia López y Sergio Fajardo. En contraste, De la Espriella tenía entonces 16,7 % y ya mostraba señales de estancamiento que hoy se confirman con su caída.

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El repunte de Valencia no solo se refleja en la primera vuelta. En un eventual escenario de balotaje frente a Cepeda, la encuesta plantea un empate técnico con una diferencia de apenas 0,4 puntos, dentro del margen de error. Se trata de un hecho inédito en la contienda, pues hasta ahora ningún candidato había logrado acercarse de esa manera al aspirante del Pacto Histórico.

Detrás de este crecimiento hay varias jugadas estratégicas. Valencia optó por competir en la Gran Consulta por Colombia, consolidando su perfil en el centro-derecha, y evitó confrontaciones directas con De la Espriella. Además, su decisión de elegir como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo terminó siendo clave.

Oviedo, quien obtuvo 1,2 millones de votos en las consultas, aparece como un factor determinante para atraer votantes de centro. De hecho, el 52,1 % de los encuestados considera que la elección de fórmulas vicepresidenciales influyó en su decisión de voto, y él figura como el segundo aspirante a la Vicepresidencia con mayor favorabilidad (25,8 %), solo por detrás de Quilcué.

Otro dato relevante es el comportamiento por género. Valencia registra un mayor respaldo entre mujeres (24,3 %) que entre hombres (19 %), lo que podría marcar el enfoque de su discurso en las próximas semanas. En contraste, De la Espriella no logra capitalizar un segmento específico del electorado, lo que evidencia dificultades para expandir su base.

La caída del abogado también refleja un cambio en el tono de la campaña. Su estilo confrontacional le permitió ganar visibilidad en los primeros meses, pero tras las consultas, el electorado parece inclinarse por perfiles con mayor experiencia política y estrategias más moderadas, un terreno en el que Valencia se mueve con mayor comodidad.

Mientras tanto, en el Pacto Histórico, Cepeda mantiene el liderazgo, pero enfrenta un nuevo desafío: la posibilidad real de una segunda vuelta más competida. Su estrategia apunta a ganar en primera vuelta, aunque los números actuales sugieren que necesitará alianzas para asegurar la victoria, algo que podría complicarse por los filtros que él mismo ha impuesto.

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A poco más de dos meses de la primera vuelta, el panorama cambió: Valencia emerge como la nueva figura fuerte de la derecha, mientras De la Espriella pierde terreno en una contienda que, ahora sí, parece haber arrancado en serio.

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Ficha técnica de la encuesta

La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CAMBIO entre el 17 y el 21 de marzo de 2026. Se aplicaron 2.157 encuestas presenciales en 56 municipios del país, incluyendo las principales ciudades. El estudio representa a hombres y mujeres mayores de 18 años con intención de votar. Tiene un margen de error de ±3 % y un nivel de confianza del 95 %. El diseño muestral fue estratificado y multietápico, con selección probabilística de municipios, hogares y personas, y los resultados fueron ponderados con base en datos del DANE.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.