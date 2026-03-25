El expresidente Iván Duque se pronunció sin rodeos sobre las aspiraciones presidenciales de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, y José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, dos figuras que hicieron parte de su administración y que hoy tienen protagonismo en el escenario político.

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En sus declaraciones, Duque defendió el perfil técnico de ambos y aseguró que su presencia en la contienda electoral valida el enfoque que tuvo su gobierno al momento de elegir a sus funcionarios.

En el caso de Oviedo, Duque recordó cómo fue su llegada al Gobierno y destacó su desempeño al frente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). “Yo conocí a Juan Daniel cuando yo era senador. Él era asesor de mi compañera en la Comisión Tercera María del Rosario Guerra, me parece siempre un hombre riguroso, trabajador, honesto”, señaló.

Además, detalló que fue él quien impulsó su nombramiento: “Le ofrecí ser director del Dane, hizo una muy buena gestión ahí, donde siempre le garanticé su independencia para darle información veraz al pueblo colombiano”. Incluso, celebró su actual rol político: “Me alegra que hoy esté en una fórmula vicepresidencial”.

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Respecto a Restrepo, el exmandatario también fue enfático en elogiar su trayectoria dentro del Ejecutivo. “José Manuel Restrepo, igual, ministro extraordinario de Comercio, ministro extraordinario de Hacienda, una persona que ha hecho mucho por Colombia y que hoy representa también una alternativa”, afirmó.

Las declaraciones de Duque se dan en un momento clave de la campaña presidencial, en el que distintas figuras buscan consolidarse como opciones viables para el electorado. En ese contexto, el respaldo del expresidente —aunque no explícito como apoyo político directo— sí representa un espaldarazo en términos de reconocimiento a la gestión pasada de ambos.

De hecho, Duque fue más allá y planteó que la presencia de Oviedo y Restrepo en la contienda es una especie de validación a su modelo de gobierno. “Entonces, cuando veo dos fórmulas presidenciales que hicieron parte del gobierno nuestro, pues eso también reivindica la posición nuestra de tener un gobierno que privilegiara la tecnocracia y la formación de las personas que estuvieron asumiendo responsabilidades”, sostuvo.

Finalmente, cerró su intervención con un tono de satisfacción personal frente a este escenario político: “Así que me siento complacido con eso”.

Las palabras del exmandatario reabren el debate sobre el papel de los técnicos en la política y el peso que tienen las experiencias de gobierno en las aspiraciones presidenciales. También ponen sobre la mesa la influencia que aún conserva Duque en ciertos sectores, especialmente en aquellos que valoran la formación técnica y la experiencia administrativa como pilares del liderazgo público.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.