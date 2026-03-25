Así como una actitud de Néstor Morales en Blu fue contundente, un gesto de una de sus colegas en la radio colombiana sorprendió a propios y extraños durante la entrevista a una de las figuras públicas claves en la actualidad.

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El hecho se presentó con Vanessa de la Torre durante su entrevista a Abelardo de la Espriella en el programa ‘Dos puntos’ de Caracol Radio, donde se vivió un inusual episodio a las 2:37 de la tarde del miércoles 25 de marzo de 2026.

La situación surgió cuando al candidato presidencial le plantearon la posibilidad de entablar alianzas con partidos de cara a la contienda de primera vuelta o, incluso, para la segunda y definitiva etapa (en caso de llegar allá). Sobre eso, el abogado fue tajante.

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De la Torre le insistió sobre el tema, a lo que De la Espriella se plantó con firmeza para asegurar que no tiene intereses en establecer ese tipo de acuerdos previos para avanzar.

“La gente puede apoyar sin necesidad de aceptar el rótulo. Lo que te quiero decir es que esto es un movimiento popular. Yo por qué voy a contaminar esto. Ahora, yo te digo una vaina y es que si tengo que ceder para llegar a la presidencia pues no pasa nada. No estoy obsesionado con esto”, aseveró.

En ese instante, la periodista sorprendió a propios y extraños al interrumpirlo para ponerse a cantar algo como parte de referencia a lo que dijo el abogado en ese instante.

“Lo que te quiero decir es que regreses mañana porque si tu no regresas, mi pobre vida se acaba”, interpretó De la Torre, que repitió un fragmento de la letra de ‘Predestinación’, de Aries Vigoth.

Los presentes en el set aplaudieron en tono amable a la comunicadora por su inesperado gesto de cantar como forma de darle un toque diferente a la entrevista, pero De la Espriella no le dejó pasar el canto para soltarle un cuestionamiento en tono jocoso.

“Un poco desafinada, un poquito desafinada pero está bonito el verso”, afirmó el candidato presidencial que continuó con su explicación acerca de cómo planea llevar a cabo ese proceso de cara a las elecciones.

Cabe recordar que días atrás De la Torre tildó a Casale de “mantenido” en una dura mofa, como parte de las dinámicas del programa ‘Dos puntos’, que tiene una faceta periodística más informal que los formatos matutinos, a pesar de que es clave de cara a las elecciones.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 están programadas para hacerse el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta.

Según el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta fecha es inamovible de acuerdo con los mandatos constitucionales que rigen el sistema democrático del país.

La información sobre la programación de los comicios y las etapas previas de inscripción de cédulas se encuentra detallada en el portal oficial de la Registraduría, entidad encargada de la organización y logística de las votaciones en todo el territorio nacional.

En el caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante la jornada de mayo, se llevará a cabo una segunda vuelta presidencial. Conforme a lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Constitución Política de Colombia, esta votación definitiva tendría lugar el domingo 21 de junio de 2026.

Esta estructura de doble vuelta garantiza la legitimidad del mandatario electo y es un procedimiento estándar documentado en las guías ciudadanas del CNE, donde se explican los requisitos de mayoría absoluta para ganar la presidencia en la primera instancia.

El proceso electoral no solo incluye el día de la votación, sino también un cronograma riguroso de inscripción de candidatos y testigos electorales que comienza meses antes.

Según el calendario de eventos electorales disponible en la plataforma de la Misión de Observación Electoral (MOE), el periodo para la inscripción de ciudadanos interesados en votar vence aproximadamente dos meses antes de la jornada electoral.

La MOE, como organismo de vigilancia independiente, proporciona análisis constantes sobre las garantías de transparencia y los plazos legales que tanto partidos políticos como ciudadanos deben respetar para asegurar un ejercicio democrático justo y participativo.

Finalmente, es importante recordar que el nuevo presidente de la República tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026, fecha histórica y constitucional para el relevo de mando en la Casa de Nariño.

Los datos sobre el acto de posesión y la duración del mandato presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata se encuentran ratificados en el texto de la Constitución Política, consultable a través de la Secretaría del Senado de la República.

Este marco normativo asegura la estabilidad de las instituciones y el respeto por los tiempos electorales que definen el rumbo político de la nación colombiana.

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