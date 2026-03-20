En la misma jornada del adiós de una icónica radio mundial, un inesperado comentario sorprendió a propios y extraños durante la emisión de Caracol Radio en la tarde del viernes 20 de marzo de 2026.

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La situación surgió durante una conversación en el programa ‘Dos puntos’ entre Vanessa de la Torre y Antonio Casale, en el que ella le preguntó por un regalo pendiente y él dio a entender que no había ido a su casa el jueves por quedarse en otro lugar.

Si bien el comentarista deportivo no especificó, el contexto de la charla dio a entender que estuvo en la vivienda de quién sería su pareja sentimental. Lo llamativo sucedió con un reproche a modo de dura mofa por parte de la periodista.

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“Usted es un mantenido”, le dijo De la Torre a Casale en tono jocoso, que en medio de la sorpresa por ese señalamiento respondió a la defensiva de inmediato sin perder el sentido del humor: “No, ¿qué le pasa? No”.

Allí, ella de inmediato insistió: “No va a la casa hace tres días”, mientras que él replicó: “Antenoche fue a mi casa, pero anoche no. Y yo por qué le cuento que no fui a mi casa. De verdad”.

En medio de las bromas sobre si Casale “tiene ropa” en el otro sitio fuera de su casa y los diferentes hábitos que acostumbra como el de cargar cepillo de dientes en un bolso, él contestó entre risas: “Salí de regañada, a usted qué le importa”.

Algo similar, en términos de bromas al aire, sucedió con el susto en ‘La Luciérnaga’ con Gabriel de las Casas, que resultó más una pulla del periodista que dejó frío a más de uno en el set de grabación.

El momento no pasó desapercibido entre ambos periodistas por lo poco común de este tipo de señalamientos, incluso a pesar de que fue una broma que tuvo algo de dureza en el comentario.

Esto fue parte de la dinámica de la conversación sobre el Día Internacional de la Felicidad, este 20 de marzo, que abrió paso a que surgiera esta mofa que provocó la reacción del relator de fútbol.

¿De qué trata ‘Dos puntos’, de Caracol Radio?

Dos Puntos es uno de los programas estrella que surgió luego de la histórica fusión entre Caracol Radio y La W, oficializada el 13 de enero de 2026, cuando las dos cadenas más escuchadas de Colombia se unificaron bajo la marca Caracol Radio.

Dos Puntos es un programa de análisis en el que Vanessa de la Torre está acompañada por Juan Fraile, Antonio Casale y Michelle Arévalo. Se emite en la franja de la tarde, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., inmediatamente después de El Pulso del Fútbol.

Dos Puntos es un formato informativo centrado en contexto, análisis y debate, con una dosis de cultura. Su propuesta es ir más allá de la noticia del momento para ofrecer una lectura más profunda de la actualidad colombiana y regional, con voces especializadas y perspectivas diversas.

Vanessa de la Torre es la figura central del programa. La periodista tiene una jornada intensa en la nueva Caracol: primero conduce el Noticiero del Mediodía junto a Juan Diego Alvira y luego lidera Dos Puntos. Es uno de los rostros más visibles de la reestructuración del medio.

La fusión de Caracol Radio con La W representó una reorganización total de la parrilla y el cierre de espacios históricos. Analistas del sector señalaron que estos movimientos respondieron a cambios en los hábitos de consumo, la competencia digital y la necesidad de reducir costos operativos en los grandes grupos de medios.

Dos Puntos es, en ese contexto, una apuesta clara por el periodismo de profundidad en radio, en donde también salen a flote momentos de la espontaneidad de los comunicadores con un tono jocoso como el que surgió entre De la Torre y Casale de manera más que inesperada por un tema personal.

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