La reconocida periodista y presentadora colombiana Vanessa de la Torre habló por primera vez de manera abierta sobre su divorcio de Diego Santos, en una conversación íntima con Sandra Mazuera durante el pódcast ‘La vida sin filtros’, de ‘Bravissimo’.

Con honestidad y serenidad, Vanessa compartió cómo ha sido atravesar esta nueva etapa de su vida y lo que ha aprendido sobre el amor, la familia y las relaciones.

¿Qué pasó con Vanessa de la Torre y su expareja?

“Claro que es difícil”, expresó sin rodeos al referirse al proceso de separación. “Un divorcio es difícil porque es romper un hogar. Nunca me casé formalmente, pero sí construí una familia con un sueño, y uno no espera que ese sueño se desbarate. Pero la vida es esta y hay que reestructurar”.

De la Torre explicó que, lejos de quedarse en el drama, ha buscado transformar el vínculo con su expareja en una relación madura y funcional, especialmente por el bienestar de sus hijas. “Tengo una gran relación, muy bonita, ecuánime, de mucho apoyo. Con las niñas nos apoyamos totalmente. Es una manera nueva de conocernos y de relacionarnos como familia, que también es válida y hace parte de la existencia”.

Una de las convicciones que más claramente expresó fue la importancia de proteger a los hijos del conflicto. “Yo dejé los dramas a un lado. A los hijos hay que sacarlos del drama, son sagrados y son la prioridad”, afirmó con firmeza.

“Trato de que mi familia sea muy bonita, sólida, de mucho respeto, con un señor que adoro pero con el que ya no me quiero despertar, y él tampoco conmigo”.

Para Vanessa, el amor no es necesariamente eterno, pero eso no significa que pierda valor. “La nuestra es una generación que se permite cambiar a las mujeres que antes no lo pudieron hacer”, dijo. “Todo en la vida hay que hacerlo con amor y con respeto. A mí no me seduce el poder, ni el dinero. A mí me seduce la inteligencia de un hombre”.

Hablando de su historia personal, recordó que se casó a los 25 años, se separó, volvió a enamorarse y también a desenamorarse. “Así es la vida, porque es una sola. Soy una defensora del amor. Yo lo que quiero es estar enamorada. No creo en ese amor para siempre como una obligación”.

¿Cómo ha enfrentado la separación Vanessa de la Torre?

También compartió cómo ha manejado los momentos difíciles. “Yo soy una mujer superracional. Me he quebrado, conozco el corazón roto, el inframundo emocional. Cuando estoy en una condición de dolor, leo muchísimo. No me arrodillo porque no soy una persona religiosa”.

Su regreso a Colombia desde Estados Unidos, explicó, fue motivado por un proyecto de vida en familia. “Vine para construir algo. Hoy, mi manera de relacionarme con mi exmarido ha cambiado en los roles, pero supongo que es una persona que estará en mi vida para siempre, por nuestras hijas, Carlota y Raquel”.

Con su testimonio, Vanessa de la Torre dejó ver que es posible reinventarse emocionalmente, vivir el duelo con dignidad y apostar por nuevas formas de familia, sin perder de vista lo esencial: el respeto, el amor y el bienestar de los hijos. Su mensaje, sin duda, resonó con muchas personas que atraviesan procesos similares y buscan transformar el dolor en crecimiento.

