La lamentable historia de los cuatro jóvenes que resultaron intoxicados y tuvieron que ser recluidos en la Fundación Santa Fe sigue dejando ecos y detalles que dan cuenta de la incertidumbre y la tristeza que atraviesan sus familiares durante los días posteriores al hecho.

La emergencia se dio el pasado viernes 4 de abril. Según Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio, todo inició cuando el grupo de jóvenes terminó labores académica y se reunió en casa de uno de ellos en la noche, para cocinar y compartir un rato de sano esparcimiento.

Posteriormente, los jóvenes sintieron hambre y por ello hicieron “un pedido de un domicilio”. Según los detalles entregados por la comunicadora sobre estas dos muertes, “lo único en común es que se comieron unas fresas bañadas en chocolate”. De la Torre señaló que no le encuentra mucha lógica a que ese alimento pudiera ser el detonante de la tragedia que están viviendo los niños y sus familias.

Durante el relato que hizo en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’, De la Torre no pudo ocultar su tristeza y preocupación por lo que está ocurriendo con las muertes de dos de los menores intoxicadas, pues todavía Medicina Legal no ha entregado los exámenes toxicológicos para establecer qué les pudo haber pasado y las causas reales de sus decesos.

Golpeada y con la voz quebrada, la comunicadora señaló que la situación la tocaba muy de cerca, ya que esa “noticia desastrosa” la tiene muy triste y debe darla en medio de la amargura:

“Se la digo casi… me tiembla la voz, de verdad, porque yo soy mamá de niños y una de estas niñas era casi compañera de mi hija”, dijo la periodista.

La comunicadora expresó que ha llamado “cada hora a Medicina Legal” y ha “hablado con cada persona” en esa institución, para saber cuáles son los avances de la investigación “toxicológica” del caso y entender qué les pasó a los jóvenes, pero no han “podido entregar un resultado de la niña que murió el viernes”.

Finalmente, De la Torre mencionó que se han enviado desde Colombia pruebas de sangre de los menores a la Clinica Mayo, en EE. UU., con el fin de que sean analizadas allí y se encuentren respuestas válidas que ayuden a resolver las dudas que surgen entre los familiares de los menores sobre su mortal intoxicación.

Si bien una de las menores había fallecido la semana anterior, algunas horas después de ser recluida en la Fundación Santa Fe, en la mañana de este miércoles 9 de abril se conoció la triste noticia del deceso de una segunda menor que fue víctima de la intoxicación, por aparentes complicaciones cardiacas, según mencionó la periodista.

La Secretaría Distrital de Salud lamenta el fallecimiento de otra de las niñas que se encontraba recibiendo atención en Unidad de Cuidado Intensivo en la Fundación Santa Fe, por presunta intoxicación. Más información aquí: pic.twitter.com/tD3eFjmteT — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) April 9, 2025

