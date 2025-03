Un dramático error en un hospital de Perú alteró para siempre la vida de dos familias. En el insólito suceso, dos niños fueron intercambiados al nacer en un hospital público.

Esta equivocación conllevó que ambas familias criaran al niño incorrecto durante seis años. El 24 de diciembre de 2018, por un descuido del personal de salud, dos recién nacidos fueron entregados de manera errada en la sala de maternidad, según recogió El Tiempo.

Todo pasó inadvertido hasta que una de las madres, sospechando discrepancias, solicitó una prueba de ADN que reveló la verdad. El caso llegó a oídos de un juez quien, tras confirmar los resultados, ordenó que los menores fueran devueltos a sus respectivas familias biológicas, informó Emol.

Además, se dispuso asistencia psicológica grupal para los niños y las madres afectadas, dada la complejidad emocional del caso. Según declaraciones proporcionadas por el Poder Judicial peruano, una de las familias reside en la ciudad y la otra vive en una zona rural, añadiendo un factor adicional al desafío de la reunificación familiar.

Desafíos emocionales para los niños intercambiados al nacer en Perú

Ruth Cieza, una de las madres involucradas y quien primero alzó la voz sobre este error, detalló cómo comenzó a sospechar cuando intentaba solucionar problemas de pensión alimenticia hace dos años.

“Así supe quién tenía a mi niño”, mencionó en una entrevista desde un parque de diversiones, intentando distraer a su hijo biológico. El dolor de separarse del niño que lloró fue evidente cuando expresó: “No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue”.

Por otro lado, María Chilcón, la segunda madre afectada, vivió una despedida desgarradora que capturaron los medios de comunicación antes de su partida hacia su hogar rural.

Las emociones estaban tan a flor de piel que se desmayó al enfrentar la realidad de la situación. “No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse”, declaró desconsolada.

El fiscal del caso actuó rápidamente, ordenando pruebas de ADN adicionales a otras madres asociadas al mismo hospital para prevenir más casos similares. Además, el juez Andy Herrera anuló las partidas de nacimiento incorrectas y registró las correctas, como parte del proceso de rectificación y respuesta legal.

La fase de adaptación ha sido desafiante tanto para los niños como para las madres. Ruth, como comentó el niño que crio, aún no se acostumbra a la vida rural, mientras en su hogar aún guarda la ropa y los objetos personales del pequeño, remanente de una vida que pensaba era suya.

“Me estoy adaptando a mi niño que nació y al mismo tiempo extraño a mi hijito que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá”, confesó emocionada.

Demandan al hospital responsable sobre el error

Se trata de Jaén, institución médica involucrada en el intercambio que, según informes, no ha ofrecido disculpas, lo cual ha llevado a la familia de Ruth a presentar una demanda en busca de justicia y reparación.

