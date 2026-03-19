Así como hubo una situación que se viralizó ante cámaras, una actitud del periodista Gabriel de las Casas en ‘La Luciérnaga’ encendió las alarmas en el set de grabación este jueves 19 de marzo, en el marco del Día del Hombre.

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El comunicador tuvo una actitud extraña sobre las 4:15 de la tarde y su compañera Alexandra Montoya fue una de las que notó la rareza del momento al observar a su compañero, apenas a pocos metros.

“Uy, qué pena”, afirmó el locutor luego de que se llevó las manos a la cabeza y se le cayeron los audífonos en lo que parecía una muestra de desaliento que provocó la alerta de sus compañeros.

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“¿Qué pasó?”, preguntó Alexandra Montoya, con voz preocupada al ver a su compañero con ese gesto que se salió de lo convencional en el tradicional programa de Caracol Radio.

Allí, en medio de lo que parecía un momento de susto entre los colegas de cabina, De las Casas soltó un comentario irónico en referencia a la mencionada conmemoración: “Es que no he desayunado esperando lo del Día del Hombre”.

En ese instante, los compañeros entendieron que era parte de una broma, pero aprovecharon para seguirle la cuerda a propósito de la reacción que tuvo y quedó registrada en las cámaras.

“Se puso como rojo”, aseguró ‘Risa Loca’, mientras que George Pinzón le secundó el supuesto instante de descompensación al indicar que “le dio tembladera”.

Esta escena fue parte de una ironía que, entre chiste y chanza, sirvió para bromear sobre la costumbre que existe de enviarles desayunos sorpresa a las mujeres en su festejo, algo muy poco habitual entre los hombres.

¿Qué se celebra en el Día del Hombre en Colombia?

El Día del Hombre en Colombia es una festividad que se distingue del resto del mundo por su origen y fecha de ejecución, celebrándose cada 19 de marzo. A diferencia de la conmemoración internacional que ocurre en noviembre, el calendario colombiano vincula esta fecha a una profunda tradición religiosa y cultural que rinde homenaje a la figura de San José.

San José, esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús, es considerado el modelo de la paternidad, la honestidad y el trabajo silencioso, valores que han moldeado la percepción de la masculinidad en la sociedad colombiana.

Esta celebración trasciende lo puramente religioso para convertirse en una jornada de reflexión sobre el papel del hombre en la estructura familiar y social moderna.

Durante este día, se busca exaltar las cualidades de los varones que contribuyen positivamente a su entorno, rompiendo con los estereotipos tradicionales y promoviendo una visión de cuidado y responsabilidad.

Es una oportunidad para reconocer que la masculinidad actual está evolucionando hacia formas más empáticas y colaborativas, alejándose de las conductas de riesgo o de los roles de fuerza física que anteriormente dominaban la cultura popular.

En el ámbito social y de salud, el 19 de marzo también se utiliza como una plataforma para sensibilizar sobre las problemáticas específicas que afectan a la población masculina. Diversas entidades de salud pública en Colombia aprovechan la fecha para lanzar campañas de prevención sobre el cáncer de próstata y el cuidado de la salud mental.

Las estadísticas muestran que los hombres suelen acudir menos al médico y reprimen con mayor frecuencia sus emociones, por lo que este día funciona como un recordatorio vital sobre la importancia del autocuidado y el bienestar integral para una vida plena.

Desde una perspectiva legal y de equidad, el Día del Hombre en Colombia refuerza el diálogo sobre la igualdad de derechos y deberes. En los últimos años, las empresas y organizaciones estatales han integrado esta fecha en sus agendas de bienestar para promover entornos laborales más justos y equilibrados.

Se celebran foros y talleres que discuten la paternidad responsable y la distribución equitativa de las tareas del hogar, temas que son fundamentales para alcanzar una sociedad más armónica donde el género no determine las limitaciones de una persona.

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