María Fernanda Cabal estuvo en el programa ‘La luciérnaga’ de Caracol Radio y fue tajante con la rotación de funcionarios en el Gobierno: “Me indigna todo”, sentenció.

“La condición para ser nombrado tiene que ser el peor, el más vago, el que nunca ha tenido una responsabilidad en su vida. Es como si la misión fuera escoger al peor”, añadió.

A continuación intervino el imitador de Armando Benedetti, simulando un audio lleno de improperios. “Los audios de Benedetti son peligrosos”, advirtió Cabal.

Una vez terminó el segmento de humor, a la congresista le preguntaron por nombramientos polémicos, pero no solo los del presidente Gustavo Petro, sino también de sus antecesores, generalmente del agrado de Cabal: “Es imposible que un Gobierno no tenga personajes que no hagan de las suyas, nadie está exento”, dijo.

Sin embargo, comentó que, a diferencia de los anteriores, “en este Gobierno no existe el mérito”, aunque aclaró: “Bueno, el mérito sí: ser vago”.

A renglón seguido arremetió contra el nuevo director de Prosperidad Social: “¿Qué profesión tiene Gustavo Bolívar? Yo creo que hasta compró el cartón… Presuntamente, porque si no me denuncia”, dijo, en tono sarcástico.

A continuación siguió con Benedetti: “No habla italiano, no habla inglés. Vuelven y activan una embajada que hace 20 años no está en funcionamiento, gastándose millones”, criticó, pero para cerrar el tema dejó una duda flotando:

“Me pregunto si será que él huye de alguna magistrada que pueda hacerle algo”, concluyó.

Este fue el segmento en el que la parlamentaria habló al respecto:

#SinAnestesia En pleno programa el Benedetti de la Luciérnaga se hizo presente. El ahora embajador no olvida cuando era uribista como la senadora María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) @GiovanniCelisS @gabodelascasas pic.twitter.com/3ERDmCAbUr — La Luciérnaga (@LaLuciernaga) March 6, 2024

