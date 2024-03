En dicho evento, en donde Pulzo recogió las impresiones de varios mandatarios locales, el presidente defendió su reforma agraria. El primer mandatario aseguró que esta es para cambiar la realidad de la improductividad en el país.

Pulzo

En su intervención, Petro pidió ayuda a los alcaldes para “convocar al campesinado” para que se “cooperativice” y que bajo su propiedad se pueda construir la industrialización de los productos agrarios.

El presidente aclaró que su intención no es que la mencionada industrialización quede en manos del Estado, sino que recaigan en lo que llamó “cooperativas de industrialización de la producción agraria”.

Petro negó ser amigo de la estatización de la producción y aseguró que es más afín a la autogestión comunitaria. Fue en ese punto donde soltó sus pullas.

Al decir que no es partidario de un “socialismo estatizante”, ni del marxismo que lo produjo, se remitió a sus orígenes guerrilleros y a sus detractores políticos, en este caso, la senadora María Fernanda Cabal.

“Yo soy más amigo de la autogestión comunitaria. Por eso fui del M-19, pero esto la Cabal no lo entiende”, dijo entre risas el mandatario, acompañado por gran parte del auditorio.

Y siguió, todavía risueño, refiriéndose a José Félix Lafaurie, negociador en la mesa de diálogos con el ELN: “Así que, con todo el perdón de Lafaurie, algún día tendremos una discusión particular sobre el aspecto”.

Petro seguía riendo, los asistentes también, y —mientras se oían los aplausos—, el presidente remató su broma:

“Se puso rojo […]. No, no, no; esto es por fregar”.