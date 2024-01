El país conoció la noticia este fin de semana de la sorpresiva muerte de la senadora Piedad Córdoba, quien falleció el pasado 20 de enero en una clínica de Medellín, a donde fue llevada luego de sufrir un quebranto de salud en su apartamento. El deceso de la experimentada política desató varias reacciones y hasta hubo controversia.

(Vea también: Piedad Córdoba le dejó carta a Gustavo Petro antes de morir; lo apretó: “Es necesario”)

Una de las discusiones que se desataron fue de María Fernanda Cabal con su esposo José Félix Lafaurie, a quien criticó por el sorpresivo mensaje que lanzó sobre la muerte de Piedad Córdoba, a quien elogió por no dar tregua con sus principios.

Al respecto, Cabal habló en Caracol Radio y dio detalles de cómo se enteró del trino de su esposo, de quien además dijo que tenía cercanos que no le causan mucha simpatía.

“Yo en Barranquilla y él en Bogotá. Una cosa inaudita, cuando eso está tan caliente es mejor no conversar. Prefiero no llamar, puse mi trino, esperé que las aguas se calmaran y conversé con él anoche. Ha tenido amigos mamertos en su vida política, pero pues esa amistad no la tendría”, señaló.

Lee También

De igual manera, Cabal explicó en la emisora cómo ha avanzado su desencuentro con el expresidente Iván Duque, con quien tuvo algunas diferencias recientemente. También, contó cómo se relaciona con los miembros de la izquierda y hasta reveló una anécdota con Piedad Córdoba.

“No lo he visto. Yo no peleo, yo soy chévere, lo que pasa es que ustedes me pintan como una bruja en una escoba. Yo no soy mala, soy la mejor de todas, soy bacana. Tengo un poco de mamertos enamorados, así usted no lo crea, Piedad Córdoba se me acercaba y me decía que me daba consejos. Me invitó varias veces a almorzar”, señaló.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.