Después de que el Centro Democrático cuestionara el silencio de Cepeda frente a las capturas contra jefes de la Segunda Marquetalia, señalados por el crimen del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, el candidato presidencial Iván Cepeda dio una respuesta no solamente al partido, sino directamente a Álvaro Uribe.

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Cepeda no se guardó nada y lanzó: “Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable que hemos repudiado como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe”.

Cepeda reta a Uribe a llevar acusaciones a la justicia por caso Miguel Uribe

Pero la cosa no paró ahí. El senador subió el tono y retó de frente a Uribe: “Demando del Centro Democrático, del expresidente y excandidato al Senado Álvaro Uribe, que entable inmediatamente las acciones penales y que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos, porque con él yo ya sé cómo es, es en los tribunales y me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer”, dijo.

Y remató con otro dardo que dejó claro el pulso político: “Espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso”, agregó.

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Una vez se conoció la orden de captura de parte de la Fiscalía, el expresidente señaló a Petro y a Cepeda como instigadores del magnicidio. “La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?”, afirmó Uribe en redes sociales.

Cabe mencionar que la Fiscalía ordenó la captura de siete líderes de la Segunda Marquetalia. Entre los acusados aparecen alias ‘Iván Máquez‘ y se les atribuyen los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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