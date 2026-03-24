El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, es centro de señalamientos luego de que se recordaran declaraciones suyas en las que daba por muerto a alias el ‘Zarco Aldinever’, hoy buscado por las autoridades. El cabecilla de la Segunda Marquetalia figura ahora como uno de los principales señalados en el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe.

Sigue a PULZO en Discover

La polémica se destapó cuando Daniel Briceño, representante electo y cercano a la campaña de Paloma Valencia, desempolvó esas palabras del ministro. “El 11 de agosto de 2025 el ministro de defensa Pedro Sánchez confirmó la supuesta muerte de alias el ‘Zarco Aldinever’, asesino de Miguel Uribe Turbay. Hoy la Fiscalía dice que el ‘Zarco Aldinever’ está vivo y ofrece una recompensa por su captura. ¿A qué jugaba el ministro?”, escribió en su cuenta de X.

El señalamiento apareció justo cuando la Fiscalía anunció recompensas para ubicar a varios integrantes de la Segunda Marquetalia, incluido el ‘Zarco Aldinever’. El contraste entre ambas versiones desató cuestionamientos sobre la información que manejaba el Gobierno y encendió el debate político.

Lee También

El 11 de agosto de 2025 el ministro de defensa Pedro Sánchez confirmó la supuesta muerte de alias el Zarco Aldinever asesino de Miguel Uribe Turbay. Hoy la Fiscalía dice que el Zarco Aldinever está vivo y ofrece una recompensa por su captura. ¿A qué jugaba el ministro? pic.twitter.com/0vC38o0Lmr — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 24, 2026

Dudas por ‘Zarco Aldinever’ salpican a Mindefensa y a la paz total

A la controversia se suman las declaraciones de Simeón Pérez, alias ‘El Viejo’, quien dijo ante la Fiscalía que ‘Zarco Aldinever’ fue determinador del asesinato de Miguel Uribe. Las reuniones en las que se habría planeado el crimen, indicó, ocurrieron en Cúcuta, lo que incrementa la gravedad de las acusaciones.

El caso también abre dudas sobre la política de paz total. En abril de 2024, una resolución suspendió la orden de captura contra este cabecilla por posibles acercamientos de paz. Sin embargo, esa medida se revirtió en julio de 2025, más de un mes después del atentado contra el senador.

Pese a ello, desde el Gobierno han insistido en que no existían diálogos activos con la Segunda Marquetalia desde noviembre de 2024. “Desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo armado ilegal. No se deje engañar”, afirmaron el jefe negociador Armando Novoa y la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Lee También

Así las cosas, quedan preguntas sin resolver: por qué se suspendió la orden de captura si no había negociaciones y cómo se explicó que el ‘Zarco Aldinever’ fuera dado por muerto cuando hoy vuelve a ser objetivo prioritario de las autoridades.

Quién mandó a matar a Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones de Simeone Pérez Marroquín, alias el 'Viejo', revelaron cómo se organizó, planeo y ejecutó el crimen de Miguel Uribe Turbay. Según esta versión, alias el 'Zarco Aldinever' fue la persona de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, que ordenó el magnicidio en el que participaron alias 'Yako', quien fue la conexión con las personas en Bogotá; alias 'Chipi', quien se encargó de planear y reclutar al menor de edad que disparó el arma y alias el 'Viejo', quien hizo parte de la planeación del hecho.