El presidente Gustavo Petro reveló que José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever‘, dirigente de la Segunda Marquetalia y señalado como responsable de ordenar el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, según reveló revista Semana, no actuó de manera independiente, sino que lo hizo bajo instrucciones de una estructura criminal de mayor jerarquía.

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La información se conoció a través de publicaciones del mandatario en su cuenta oficial de X, donde detalló la dinámica interna de esta organización armada y su vínculo con otros grupos delictivos.

Según el relato presidencial, Aldinever habría recibido la orden de ejecutar el magnicidio desde una zona cercana a la frontera con Venezuela.

“El Zarco Aldinever, jefe verdadero de la Segunda Marquetalia, dio la orden de matar al senador Uribe Turbay, pero actuaba bajo otras órdenes”, señaló Petro.

Además, explicó que la facción de la Segunda Marquetalia que no estaba en conversaciones con el Gobierno sostuvo reuniones en Cúcuta con diferentes organizaciones mafiosas del país para planear una ofensiva contra el Ejecutivo.

El testimonio de alias ‘el Viejo‘, condenado a 22 años de prisión, ha sido clave en el proceso judicial. Según su declaración, la responsabilidad del crimen recaería sobre la Segunda Marquetalia, grupo considerado por las autoridades como principal articulador del ataque.

El testigo agregó que siempre existió inteligencia, logística y coordinación para cumplir las órdenes impartidas por Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, quien había comparecido en 2022 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero posteriormente retomó las armas junto con Iván Márquez y Zarco Aldinever.

El mandatario también contextualizó la estructura jerárquica delictiva: afirmó que la Segunda Marquetalia, junto con la disidencia de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, estaban subordinadas a una supuesta “junta nacional del narcotráfico de esmeralderos”.

De esta estructura, Aldinever habría recibido la orden directa de asesinar al senador. “De ellos, Aldinever recibió la orden de asesinar”, agregó Petro, quien además aseguró que en territorio venezolano el ELN habría tendido una trampa que resultó en la muerte de miembros de la cúpula de la Segunda Marquetalia, incluido el propio Aldinever.

La Fiscalía mantiene bajo seguimiento a Kendry Téllez Álvarez y a Iván Márquez, quienes se presume están refugiados en Venezuela, y no descarta nuevas órdenes de captura por este caso.

El presidente también precisó que la organización había sufrido cambios en su liderazgo debido a que figuras históricas como Santrich e Iván Márquez habían muerto o quedado inhabilitadas previamente, lo que habría modificado la estructura de mando en el grupo.

Según Petro, estas circunstancias influyeron en cómo se ejecutaron las órdenes que derivaron en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Con estas declaraciones, el jefe de Estado buscó esclarecer la responsabilidad dentro de la Segunda Marquetalia y su vinculación con otras estructuras del narcotráfico, subrayando que la violencia política que sacudió al país no se produjo de manera aislada, sino en el marco de una compleja red de crimen organizado y disputas internas dentro de grupos armados ilegales.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.