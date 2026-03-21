El caso por el asesinato del senador dio un giro clave tras una confesión judicial que identifica, con mayor claridad, a los responsables intelectuales del crimen. Según el testimonio de Simeone Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’, y que fuer revelado por Semana, la orden de matar a Miguel Uribe provino de la Segunda Marquetalia y fue ejecutada bajo una cadena de mando en la que aparecen dos nombres determinantes: alias ‘Zarco Aldinever’ y alias ‘Yako’.

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La revelación no solo confirma la participación de esta estructura armada ilegal, sino que detalla cómo se planeó y ejecutó el atentado que estremeció a Colombia y reavivó los temores por la violencia política en el país.

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Quién era el Zarco Aldinever, autor intelectual del crimen de Miguel Uribe

José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’, fue señalado como el hombre que dio la orden directa de asesinar a Miguel Uribe. Dentro de la Segunda Marquetalia, era considerado uno de los principales comandantes y hombre de confianza de Iván Márquez.

De acuerdo con la confesión ‘el Viejo’, “la orden la impartió el Zarco Aldinever”, lo que lo ubica como autor intelectual del magnicidio.

En la estructura criminal, el ‘Zarco’ cumplía un rol estratégico: tomaba decisiones de alto nivel y coordinaba operaciones complejas. Incluso, según el relato, tuvo contacto directo con integrantes de la red que ejecutó el atentado, a quienes conoció en una reunión en la frontera con Venezuela.

Un detalle clave que salió a la luz es el alias interno con el que se referían a él: “el man de la moneda”. Este código era utilizado en comunicaciones para ocultar su identidad, lo que evidencia el nivel de organización y clandestinidad dentro de la estructura.

Sin embargo, hoy no podrá responder ante la justicia. El ‘Zarco Aldinever’ fue asesinado meses después del atentado, en medio de confrontaciones armadas en zona de frontera, lo que cerró la posibilidad de que enfrentara un proceso judicial por este crimen.

(Vea también: Aparecen detalles de la muerte de ‘Zarco Aldinever’, autor intelectual del atentado a Miguel Uribe)

Quién es alias ‘Yako’: el enlace que bajó la orden

El segundo nombre clave es el de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, quien actuó como el enlace entre la cúpula de la Segunda Marquetalia y los ejecutores del atentado en Bogotá.

Según el testimonio de ‘el Viejo’, fue él quien contactó a los implicados (el ‘Viejo y alias ‘Chipi), les informó que la operación provenía de la organización y coordinó cada uno de los pasos necesarios para ejecutar el crimen.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia había ordenado esta operación fue alias Yako”, indicó el testigo, dejando claro que era el encargado de transmitir las órdenes desde los mandos altos.

Su papel fue decisivo: organizó reuniones, definió movimientos, activó la “hora cero” y supervisó el desarrollo de la operación. Además, ejerció presión sobre los involucrados, dejando claro que la orden debía cumplirse “sí o sí”.

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Cómo se planeó el asesinato de Miguel Uribe

El plan para asesinar a Miguel Uribe no fue improvisado. Según la confesión de el ‘Viejo’, comenzó con labores de inteligencia en Bogotá.

Alias ‘Yako’ citó al testigo en distintos puntos de la ciudad y le indicó asistir a eventos públicos donde estaría el político. En uno de esos encuentros, el implicado llegó a un parque y un salón comunal, donde identificó por primera vez a Miguel Uribe.

Allí, en medio de asistentes y sin levantar sospechas, se acercó lo suficiente para tomarle una fotografía. Esa imagen luego fue clave para compartirla con otros miembros de la red encargada de ejecutar el atentado.

Posteriormente, ‘Yako’ organizó el contacto entre el testigo y otro actor clave en la operación, encargado de reclutar al sicario que dispararía.

Intentos fallidos antes del atentado

El asesinato no se ejecutó en el primer intento. Según el relato, hubo al menos un plan previo en otro punto de Bogotá, específicamente en el barrio Villa Amalia.

Para esa operación ya se había dispuesto un arma, que fue entregada días antes. Sin embargo, el atentado no se llevó a cabo porque Miguel Uribe no asistió al evento programado.

“Había mucho movimiento, pero el senador no llegó”, explicó el testigo, lo que obligó a cancelar la logística y replantear el plan.

La “hora cero”: cómo se ejecutó el atentado

El día definitivo llegó con una nueva orden de alias ‘Yako’: trasladarse al parque El Golfito, en Modelia.

Desde ese momento, la operación se activó. El testigo coordinó con otros integrantes de la red, incluyendo a una mujer encargada de entregar el arma y a quien organizó el encuentro con los ejecutores.

Minutos antes del ataque, hubo comunicaciones por videollamada en las que se ajustaron detalles finales, incluyendo el estado del arma, que había sido modificada para disparar en ráfaga.

El testigo dio la orden final: “hágale”.

Poco después, recibió la confirmación: “ya fue”. Sin embargo, en ese momento el atentado no había logrado su objetivo final.

La confesión también revela el trasfondo económico del crimen. Según el acuerdo, se pagarían 1.000 millones de pesos por el asesinato de Miguel Uribe.

Pero había una condición clara: el pago solo se haría efectivo si el político moría.

Tras el atentado, alias ‘Yako’ fue enfático en que la operación había quedado incompleta. “La intención fue buena (…) pero eso tiene que quedar hecho”, habría dicho, dejando claro que el objetivo era la muerte.

Además, se contemplaban recursos adicionales —hasta 600 millones de pesos— para sobornar a la justicia o, en caso contrario, eliminar a quienes pudieran revelar información.

La estructura detrás del magnicidio

Las revelaciones muestran una organización jerárquica clara:

Autor intelectual: alias ‘Zarco Aldinever’

alias ‘Zarco Aldinever’ Coordinador operativo: alias ‘Yako’

alias ‘Yako’ Planificador: alias ‘el Viejo’

Coordinador: alias ‘Chipi’

alias ‘Chipi’ Cómplice: alias ‘Gabriela’

alias ‘Gabriela’ Autor material: un menor de edad reclutado por alias ‘Chipi

Este modelo confirma cómo la Segunda Marquetalia logra operar en ciudades como Bogotá, utilizando intermediarios y estructuras criminales locales para ejecutar acciones de alto impacto.

Qué pasó con los responsables

Uno de los puntos más relevantes del caso es la situación actual de los dos principales señalados.

Alias ‘Zarco Aldinever’, identificado como el “man de la moneda”, murió tras el atentado, lo que impide que sea juzgado por este crimen.

En cuanto a alias ‘Yako’, información reciente indica que habría salido de Colombia y estaría en Venezuela, lo que dificulta su captura.

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