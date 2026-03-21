Una nueva confesión dentro del caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay apunta directamente a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el crimen que conmocionó al país.

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(Vea también: A investigadores del asesinato de Miguel Uribe los amenazaron y Fiscalía expuso grave situación)

Se trata del testimonio, difundido por Semana, y que fue entregado a la Fiscalía por Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien aceptó su participación y fue condenado a 22 años de prisión por su rol en la planificación del ataque ocurrido en Bogotá en 2025.

Según su declaración ante la Fiscalía, la orden de asesinar al entonces precandidato presidencial habría provenido de José Manuel Sierra, conocido como ‘Zarco Aldinever’, uno de los hombres de confianza de Iván Márquez dentro de esa estructura armada.

“Cuando me quitan el pasamontañas, se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Era como delgado, un poquito más bajito que yo, como de 1,75 a 1,78 de estatura, nariz finita, ojos claros, como azules o verdes; eran bien claritos. Tiene unos 40 años de edad; yo le sentí un acento normal, no muy marcado”, indicó Marroquín, de acuerdo con la revista.

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El relato también revela cómo se articuló la cadena criminal, en la que alias ‘El Viejo’ actuó tras ser contactado por otro integrante del grupo, identificado como alias ‘Yako’, un excombatiente que volvió a las armas y participó en la coordinación del plan.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”, agregó.

El crimen ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un evento político en Bogotá, cuando un menor de edad disparó contra el senador, quien falleció semanas después a causa de las heridas.

Alias ‘El Viejo’ pagó a quienes ejecutaron el crimen de Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación, el asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación estructurada que involucró varios niveles de decisión y ejecución, lo que refuerza la hipótesis de autores intelectuales dentro de esta disidencia de las Farc.

Según confesó Marroquín, el fue la persona que recibió el dinero para pagar al ‘El costeño‘, el joven sicario y al alias ‘Gabriela’ quien fue la encargada de proporcionar el arma con la que le dispararon a Uribe Turbay.

Además, el implicado contó cómo logró identificar y tomarle una foto al entonces senador y precandidato presidencia en un evento público en la localidad de Bosa, de Bogotá.

“La gente empezó a hacer alboroto. Entonces, vi que era el candidato Miguel Uribe, y la escolta del man eran como unos dos o tres. El man hizo su charla y yo me quedé harto rato, casi hasta que terminó la intervención. Cuando iba pasando, le tomé una foto cerquita porque todo el mundo le estaba tomando fotos. Esa foto la guardé, pero no la envié en ese momento a nadie, como para no levantar sospechas”, afirmó Marroquín.

Este nuevo testimonio se convierte en una pieza clave dentro del proceso judicial, ya que aporta detalles sobre quiénes habrían tomado la decisión final y cómo se coordinó el atentado desde las estructuras ilegales.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer responsabilidades completas y determinar el alcance de la participación de esta organización en uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años en Colombia.

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