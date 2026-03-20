El caso de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran detalles sobre cómo habrían ingresado celulares a la Escuela de Carabineros, donde permanece recluida.

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La polémica estalló tras revelarse información sobre presuntos lujos y comportamientos que han puesto en duda las condiciones de su permanencia en ese lugar.

Cabe recordar que la ‘influencer’ fue trasladada a ese sitio a finales de 2025 por temas de seguridad, luego de haber estado en la cárcel El Buen Pastor. Ahora, su situación vuelve a estar bajo revisión.

Cómo habrían ingresado celulares a ‘Epa Colombia’ en escuela de carabineros

Uno de los puntos que más ruido ha hecho es el hallazgo de al menos cinco celulares en su poder durante distintos controles dentro de la instalación.

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El brigadier general Giovanni Cristancho explicó que estos dispositivos habrían entrado durante las visitas, ocultos en partes íntimas de mujeres que llevaban alimentos, lo que dejó en evidencia posibles fallas en los filtros de seguridad.

Además, también se investiga cómo un vehículo Mini Cooper logró ingresar a las instalaciones, situación que habría ocurrido por un presunto descuido del personal encargado de la custodia.

Sobre este punto, las autoridades han hablado de una posible “confusión”, aunque el informe conocido sugiere irregularidades en el control de accesos.

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Mientras tanto, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, analizan qué decisión tomar frente a Barrera, quien tiene una condena superior a cuatro años.

Finalmente, la investigación sigue abierta para establecer responsabilidades, en medio de un caso que no deja de dar de qué hablar por lo que estaría pasando dentro del lugar de reclusión.

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