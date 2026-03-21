Un reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate público en torno al caso del senador Miguel Turbay, luego de cuestionar a quienes señalaron al Gobierno como responsable del crimen.

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(Vea también: A investigadores del asesinato de Miguel Uribe los amenazaron y Fiscalía expuso grave situación)

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario planteó una crítica directa al manejo de la información, al afirmar que existieron acusaciones reiteradas sin sustento y que vinculaban a su administración con el magnicidio.

El mensaje del jefe de Estado, aunque no dio nombres, pidió retractación de los señalamientos, luego de lo que para él fue la “confesión” de alias de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien aceptó su responsabilidad en el asesinato.

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Sin embargo, aunque Marroquín aceptó que pagó a Elder José Arteaga, alias Chipi, para acabar con la vida del precandidato, las investigaciones apuntan a que fue la segunda Marquetalia la que le ordenó el crimen; sin embargo, aún no se han esclarecido en su totalidad los motivos y autores intelectuales.

Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación? https://t.co/5XpFL5HYo7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

¿Qué dijo alias ‘El Viejo’ sobre el magnicidio de Miguel Uribe?

Marroquín aceptó su participación en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay y reconoció que fue un eslabón clave dentro de la estructura que ejecutó el atentado.

De acuerdo con la investigación, su papel no fue menor y actuó como enlace entre quienes ordenaron el homicidio y el grupo que lo perpetró, además de encargarse de aspectos logísticos como la entrega del arma utilizada en el ataque.

El propio proceso judicial también estableció que coordinó contactos con la red criminal encargada de ejecutar el plan, lo que lo ubica en el centro de la cadena criminal que terminó con el asesinato.

Luego de aceptar cargos mediante un preacuerdo con la Fiscalía, ‘El Viejo’ accedió a una condena cercana a los 25 años de prisión y pidió perdón a los familiares de Uribe Turbay.

“Primero que todo, un mensaje al señor Miguel Uribe Londoño, su padre, a su hijo Alejandro y a su esposa María Claudia (…) no hay cómo justificar dicho acto, pero ojalá Dios en algún momento me ponga en paz en sus corazones”, sostuvo en el fragmento de la audiencia revelado por Caracol Radio.

Su declaración, además de confirmar la existencia de una operación estructurada, se convirtió en una pieza clave para avanzar en la identificación de otros responsables, incluidos posibles autores intelectuales del crimen.

Por su parte, el caso del senador Miguel Turbay continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la verificación de las versiones entregadas por los involucrados.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.