La posible investigación de autoridades judiciales de Estados Unidos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en una etapa preliminar y no implica una acusación formal.

Sigue a PULZO en Discover

Según reportes basados en fuentes cercanas, fiscales federales estarían revisando eventuales vínculos del mandatario con personas relacionadas con el narcotráfico, así como posibles aportes irregulares a su campaña presidencial.

La investigación sería liderada por fiscales de Nueva York con apoyo de agencias como la DEA.

El exfiscal de Nueva York, Abel Arcia, explicó en Blu Radio que este tipo de indagaciones son normales y no significan culpabilidad.

Lee También

Sin embargo, consideró inusual que la información se haya filtrado, ya que estos procesos suelen ser confidenciales. También destacó que el momento en que se conoce la noticia, en medio de un contexto electoral en Colombia, puede influir en su interpretación.

Arcia indicó que, aunque no debería haber un trato distinto por tratarse de un jefe de Estado, la filtración podría afectar el desarrollo del caso. Además, aclaró que no hay pruebas de intervención de la Casa Blanca.

Finalmente, señaló en ese medio que estas investigaciones avanzan de forma gradual y que, de tener fundamento, podrían arrojar resultados en un plazo de 9 a 12 meses.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.