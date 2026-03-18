Un informe de la inteligencia de Estados Unidos puso en duda uno de los principales argumentos del presidente Donald Trump para justificar su ofensiva contra Irán, al concluir que ese país no ha intentado reactivar su programa de enriquecimiento nuclear tras los ataques de 2025.

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La revelación fue hecha por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien presentó por escrito la evaluación ante el Comité de Inteligencia del Senado, aunque no la mencionó durante su intervención pública.

Las diferencias entre la inteligencia de EE. UU. y Trump

Según el documento citado, la llamada Operación Martillo de Medianoche habría dejado sin capacidad operativa el programa nuclear iraní.

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“Desde entonces no se han realizado esfuerzos para intentar reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, indicó Gabbard en su testimonio escrito.

Esta conclusión contrasta con las afirmaciones reiteradas de Trump, quien ha sostenido que Teherán representaba una “amenaza inminente” y que estaba a pocas semanas de desarrollar un arma nuclear.

Durante la audiencia, Gabbard fue cuestionada por no haber reiterado esa conclusión frente a los senadores.

La funcionaria respondió que no tuvo tiempo suficiente para leer el documento completo, aunque no desmintió el contenido de la evaluación presentada por la comunidad de inteligencia.

Qué está pasando realmente en Irán

El mandatario estadounidense ha defendido que ordenó el ataque —en coordinación con Israel— para frenar el avance nuclear iraní, asegurando que las instalaciones fueron destruidas por completo tras los bombardeos de junio de 2025.

Sin embargo, la nueva evaluación sugiere que, al menos hasta ahora, Irán no ha intentado reconstruir esas capacidades.

El informe se conoce en medio de tensiones dentro del propio equipo de inteligencia. Un asesor de alto nivel de Gabbard renunció recientemente, argumentando que no existía una amenaza inminente y que el presidente había sido inducido a error.

Pese a los golpes recibidos, incluida la muerte del líder supremo Ali Jamenei, la inteligencia estadounidense sostiene que el régimen iraní sigue en pie.

“La evaluación es que el régimen permanece intacto, aunque considerablemente degradado”, señaló Gabbard ante los legisladores.

No obstante, advirtió que si logra mantenerse, Irán podría iniciar en el futuro un proceso de varios años para reconstruir sus capacidades militares, incluidos misiles y drones.

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