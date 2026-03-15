El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los aliados occidentales al afirmar que el futuro de la OTAN podría verse afectado si no hay apoyo internacional para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado en medio de la guerra en Oriente Medio.

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En una breve entrevista con el diario Financial Times, Trump señaló que espera una respuesta concreta de los aliados de Estados Unidos, especialmente de Europa, para garantizar la reapertura de esta ruta marítima clave para el transporte global de petróleo.

Advertencia sobre el futuro de la OTAN

El mandatario estadounidense aseguró que una falta de apoyo podría tener consecuencias para la alianza militar.

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“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, afirmó.

Trump comparó la situación con el respaldo que Washington ha brindado a Ucrania en su guerra contra Rusia, sugiriendo que ahora espera un esfuerzo similar por parte de sus socios europeos.

El presidente también se refirió a su próxima visita a China, donde tenía previsto reunirse con el mandatario Xi Jinping. Trump advirtió que ese viaje podría aplazarse si Pekín no contribuye a resolver la situación en el estrecho de Ormuz.

“Nos gustaría saberlo antes de eso. Dos semanas es mucho tiempo; de lo contrario podríamos posponer la visita”, señaló.

El mandatario argumentó que países como China y varias naciones europeas dependen más del petróleo que pasa por esa ruta que Estados Unidos. “Es lógico que quienes se benefician de esta vía ayuden a garantizar que allí no ocurra nada malo”, agregó.

Qué tipo de apoyo pide Washington

Consultado sobre el tipo de ayuda que espera, Trump mencionó la necesidad de dragaminas y personal especializado que pueda neutralizar amenazas en la zona costera vinculada a Irán.

Además, en declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario afirmó que Washington ya mantiene conversaciones con alrededor de siete países para coordinar acciones que permitan reabrir el paso marítimo.

Qué pasará con el mercado del petróleo en el mundo

El bloqueo del estrecho y la incertidumbre sobre la duración del conflicto con Irán han provocado nerviosismo en los mercados energéticos.

En las últimas semanas, los precios del crudo han registrado fuertes incrementos ante el riesgo de interrupciones en el suministro global de petróleo, dado que el estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.