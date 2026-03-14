Una protesta registrada en el centro de Cuba terminó con el ataque a una sede del gobernante Partido Comunista de Cuba, en medio del creciente malestar social por los prolongados apagones y la escasez de alimentos que enfrenta la isla.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado en el municipio de Morón, ubicado a unos 460 kilómetros de La Habana. Según reportes de medios oficiales, lo que inicialmente comenzó como una manifestación terminó derivando en actos vandálicos contra la sede municipal del partido.

De acuerdo con la información divulgada por el medio local Invasor, un grupo reducido de personas lanzó piedras contra la entrada del edificio y prendió fuego en la vía pública a muebles que estaban en la recepción del inmueble.

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Detenciones tras los disturbios

Tras lo ocurrido, las autoridades confirmaron la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con los hechos.

La protesta se produjo en medio de la difícil situación económica que atraviesa el país, que cuenta con cerca de 9,6 millones de habitantes y enfrenta una marcada escasez de alimentos y combustible.

Apagones y crisis económica

En varias zonas de la isla los habitantes denuncian prolongados cortes de energía que han agravado el descontento social.

Dos residentes de Morón, que hablaron bajo condición de anonimato con la AFP, aseguraron que la manifestación reunió a numerosas personas inconformes con la situación actual.

Uno de ellos afirmó que la población “ya no puede más” y explicó que en el municipio, con cerca de 70.000 habitantes, el suministro eléctrico se limita a aproximadamente una hora y media al día.

Además, señaló que la crisis también ha afectado gravemente el empleo local, especialmente en el sector turístico.

Según relató, los hoteles de la zona —principal fuente de trabajo para muchos habitantes— permanecen cerrados debido a la escasez de combustible y la caída del turismo. Otro residente aseguró que la mayoría de quienes participaron en la protesta lo hicieron de manera pacífica.

Reacción del gobierno

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció que existe malestar en la población debido a los apagones, aunque condenó los actos vandálicos ocurridos durante la protesta.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones como consecuencia del bloqueo energético de Estados Unidos”, señaló el mandatario, quien advirtió que “no habrá impunidad” frente a hechos de violencia.

En redes sociales también circularon videos que muestran parte del ataque a la sede del partido y la quema de objetos en la calle.

Mientras tanto, organizaciones como Justicia11J y Cubalex, que documentan protestas y detenciones en la isla desde las manifestaciones del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, alertaron sobre la situación de una persona lesionada durante los hechos.

Según estas organizaciones, la herida reportada por la prensa oficial podría corresponder a un impacto de bala, aunque no se ha confirmado el origen de los disparos.

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