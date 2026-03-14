El ejército de Israel emitió un llamado urgente a los habitantes y trabajadores de una zona industrial al oeste de Tabriz, en el norte de Irán, para que abandonen el área ante la posibilidad de operaciones militares en las próximas horas.

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La advertencia, difundida en idioma persa a través de redes sociales oficiales, incluyó un mapa con la zona afectada y recomendaciones para priorizar la seguridad civil.

De acuerdo con AFP, la orden de evacuación se difundió este sábado 14 de marzo por la mañana, indicando que fuerzas israelíes planean actuar en esa región industrial, como ya ocurrió en días previos en otras partes del país.

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“Advertencia urgente a todas las personas ubicadas en la zona industrial al oeste de Tabriz”, indica el trino de X en el que se señala que permanecer en la zona marcada podría poner en riesgo la vida de habitantes.

Hasta el momento no se han confirmado reportes independientes sobre el desarrollo de estas operaciones o daños causados por posibles ataques. El aviso se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Israel e Irán, que han incluido recientes acciones militares de ambos bandos y alertas en diferentes ciudades iraníes.

Este tipo de llamados constituye una medida inusual, ya que implica que fuerzas militares extranjeras anuncian públicamente movimientos que podrían afectar zonas urbanas o industriales dentro del territorio iraní. Autoridades de la región aún no han publicado declaraciones oficiales sobre la situación ni informaron sobre la respuesta de las comunidades locales al pedido de evacuación.

Estados Unidos Bombardeó isla petrolera de Jarg

De acuerdo con El País, El 14 de marzo de 2026, fuerzas de Estados Unidos atacaron instalaciones militares en la isla iraní de Jarg, un punto clave para las exportaciones de crudo de Irán y una de las terminales petroleras más estratégicas del país, donde pasa casi el 90 % del petróleo exportado por la República Islámica.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, defendió la acción como una respuesta a lo que describió como intentos iraníes de obstruir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio energético global.

La operación, que incluyó bombardeos sobre objetivos militares específicos, no afectó la infraestructura petrolera de la isla, según dijo Trump en sus declaraciones públicas, a pesar de reconocer la importancia estratégica de Jarg para el sector energético iraní.

El mandatario explicó que se optó por preservar las instalaciones petroleras “por decencia” y con la intención de evitar un impacto mayor sobre los mercados energéticos, aunque advirtió que esa postura podría cambiar si Irán persistía en acciones que interfieran con el tránsito de barcos por el Estrecho de Ormuz.

Autoridades estadounidenses informaron que la ofensiva forma parte de una campaña militar más amplia contra objetivos iraníes, en coordinación con las operaciones de Israel en el marco del conflicto que se ha intensificado desde finales de febrero, cuando Washington y Tel Aviv iniciaron una serie de bombardeos en territorio iraní.

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