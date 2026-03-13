Una serie de explosiones y una columna de humo se registraron en el centro de Dubái este 13 de marzo, después de que las defensas aéreas de los Emiratos Árabes Unidos interceptaran un dron que se aproximaba a la ciudad. El incidente ocurrió en las cercanías del Dubai International Financial Centre, uno de los distritos financieros más importantes de la región.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump desafía a Irán y agita los mercados: ¿EE.UU. tomará el control del Estrecho de Ormuz?)

Según informó The Times, de India, luego de la interceptación del artefacto se escucharon fuertes detonaciones y se observó humo elevándose sobre el área. Fragmentos del dron o de su destrucción en el aire cayeron sobre un edificio del centro financiero, lo que provocó daños en la fachada y generó alarma entre residentes y trabajadores de la zona.

De acuerdo con el Diario ABC, de España, El episodio ocurre en medio de un contexto de tensiones militares en Medio Oriente, donde ataques con drones y misiles se han intensificado tras enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos y aliados regionales.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC (@abc_diario)

¿Hay heridos por ataque a torre de centro financiero en Dubái?

Autoridades locales indicaron que el incidente provocó daños menores en la estructura de un edificio, pero hasta el momento no se reportaron víctimas. Equipos de emergencia y seguridad fueron desplegados para evaluar la situación y asegurar el área tras el impacto de los restos.

En las últimas semanas, Emiratos Árabes Unidos ha interceptado numerosos drones y proyectiles lanzados hacia su territorio. Este nuevo incidente refuerza la preocupación por la seguridad en el Golfo Pérsico, una región clave para el comercio y la actividad financiera global, donde ciudades como Dubái suelen considerarse centros relativamente estables a pesar de los conflictos cercanos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.