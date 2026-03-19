Una alerta de seguridad se registró en Estados Unidos luego de la detección de drones sobrevolando una base militar ubicada en Washington, donde residen altos funcionarios del Gobierno, entre ellos Marco Rubio (secretario de Estado) y Pete Hegseth (secretario de Guerra).

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(Vea también: Washington advierte: grupos armados de Colombia amenazan la seguridad de EE. UU. y tensan la región)

De acuerdo con reportes revelados por medios como el Washington Post los dispositivos fueron identificados durante varios días en inmediaciones del fuerte Fort McNair, un complejo estratégico situado a pocos kilómetros de la Casa Blanca. La situación encendió las alarmas en organismos de inteligencia, que convocaron reuniones para evaluar el riesgo.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y activaron protocolos preventivos ante la posibilidad de que los sobrevuelos estén relacionados con amenazas externas. El lugar no solo alberga residencias de altos mandos, sino también instalaciones clave como la Universidad de Defensa Nacional.

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En medio de este panorama, se conoció que algunos funcionarios comenzaron a ser trasladados a otras bases militares cercanas, como parte de las medidas adoptadas para reducir posibles riesgos.

¿Se trata de un intento de ataque contra Marco Rubio?

Se desconoce si Rubio se encontraba en el lugar o su fue evacuado. Al respecto, Sean Parnell, portavoz del pentágono, se negó a dar declaraciones precisas, según recogió La FM.

“El departamento no puede hacer comentarios sobre los desplazamientos del secretario por razones de seguridad, e informar sobre dichos desplazamientos es sumamente irresponsable”

El contexto internacional añade preocupación, debido a las tensiones en Medio Oriente y el temor a eventuales acciones de represalia. En ese sentido, las autoridades mantienen bajo análisis si estos hechos podrían estar vinculados con amenazas provenientes de actores extranjeros.

Por ahora, voceros del Pentágono evitaron entregar detalles sobre la situación, argumentando razones de seguridad nacional, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y la intención de los drones detectados en la zona.

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