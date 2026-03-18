Colombia volvió a ser mencionada en escenarios de alto nivel en Estados Unidos, esta vez en medio de un debate sobre seguridad e inteligencia tras la guerra con Irán. Durante una comparecencia ante el Senado, la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, se refirió al impacto de organizaciones criminales en la región, incluyendo grupos armados colombianos.

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Estados Unidos alerta sobre Eln y disidencias Farc como amenaza para su seguridad

En su intervención, la funcionaria señaló directamente al Eln y a las disidencias de las Farc, al describir su papel dentro de las redes de narcotráfico internacional. “Las organizaciones criminales con base en Colombia y los grupos armados ilegales, como las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) son responsables de producir y traficar grandes volúmenes de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa”, afirmó.

Gabbard también indicó que estas estructuras representan riesgos que trascienden el tráfico de drogas. “Otras organizaciones nacionales criminales continúan representando un riesgo muy tangible e individualizado, delitos violentos para los ciudadanos estadounidenses comunes, además de contribuir la inestabilidad regional”, agregó durante la audiencia.

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Las declaraciones se producen en un contexto de cuestionamientos en Washington hacia las agencias de inteligencia, luego de la reciente operación militar contra Irán. La discusión se ha intensificado luego de la renuncia del jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo y las inquietudes de legisladores sobre los fundamentos de la intervención.

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El señalamiento vuelve a poner el foco en la política antidrogas en Colombia, incluso después de los acercamientos entre Gustavo Petro y Donald Trump. Aunque ambos han coincidido en la necesidad de replantear la estrategia frente al narcotráfico, las declaraciones de la directora de Inteligencia de EE. UU. refuerzan la percepción de que el país sigue siendo un eslabón clave en la producción global de cocaína.

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