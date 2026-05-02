La Tierra no gira exactamente igual que hace miles de millones de años. Su rotación se está frenando de manera gradual, lo que hace que los días se alarguen muy lentamente.

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Según diversos estudios científicos, este proceso podría llevar a que, en un futuro extremadamente lejano, un día en la tierra dure alrededor de 25 horas. Sin embargo, este cambio es tan imperceptible en la escala humana que no afectará la vida cotidiana de ninguna generación actual ni de las próximas miles.

De acuerdo con The Mirror, los científicos indican que la rotación de la Tierra se está ralentizando porque la Luna se aleja gradualmente. Esto provoca que el día se alargue cada siglo. El medio británico señala que la rotación terrestre se frena a una tasa de aproximadamente 2.3 milisegundos por siglo, lo que eventualmente podría resultar en días de 25 horas.

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“Los científicos han predicho que, en el futuro, un día podría durar 25 horas, ya que la Tierra se está ‘ralentizando’”, afirma el artículo. Además, menciona que el último “segundo bisiesto” se añadió en diciembre de 2016 y proyecta que, si la Tierra y la Luna continúan comportándose como hasta ahora, un día de 25 horas podría ocurrir en unos 200 millones de años.

¿Por qué se ralentiza la rotación terrestre?

El principal responsable de este fenómeno a largo plazo es la fricción de las mareas generada por la gravedad de la Luna. La Luna ejerce una atracción sobre los océanos de la Tierra, creando las mareas altas y bajas. Esta interacción transfiere momento angular del planeta a la Luna, lo que hace que nuestro satélite se aleje de la Tierra a un ritmo de unos 3.8 centímetros por año. Como consecuencia, la Tierra gira un poco más lento cada siglo.

The Mirror explica que, como resultado de este proceso, “La Tierra se aleja 3,8 cm más de la Luna cada año, mientras que se estima que la duración del día aumenta aproximadamente 2,3 milisegundos por siglo”.

Aunque esta cifra parece “asombrosamente pequeño”, su efecto acumulado a lo largo de millones de años es significativo. La Nasa y otros organismos han documentado que este mecanismo ha estado operando durante miles de millones de años. Hace aproximadamente 1.400 millones de años, un día en la Tierra duraba menos de 19 horas. Hoy medimos 24 horas exactas en promedio, pero el reloj cósmico avanza despacio.

Fluctuaciones a corto plazo

Aunque la tendencia secular es hacia días más largos, la rotación de la Tierra no es constante. En periodos recientes (como entre 2020 y 2025), se han registrado días ligeramente más cortos debido a movimientos en el núcleo terrestre, cambios atmosféricos y fenómenos como ‘El Niño’. Estos ajustes se miden en milisegundos y se corrigen con segundos bisiestos en el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

Sin embargo, estudios recientes han puesto el foco en cómo el cambio climático está influyendo en esta dinámica. El derretimiento acelerado de los casquetes polares en Groenlandia y la Antártida, junto con los glaciares de montaña, redistribuye masa desde los polos hacia los océanos. Este proceso es similar a un patinador sobre hielo que extiende los brazos: al alejar masa del eje de rotación, la Tierra gira más lento.

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